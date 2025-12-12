福麥連「炸藥之王」都採購 藍委：軍火業新手打敗專業公司「太神奇了」

國民黨立委今再爆主業衛浴裝修的「福麥公司」今年還得標中科院1.2億元「女王陛下炸藥（HMX）」採購案。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

主業衛浴裝修的「福麥公司」得標國防部5.9億元「RDX海掃更」案挨批，藍委今再質疑，福麥去年底才新增化學原料批發營業項目，今年初就打敗專業公司得標中科院1.2億元「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，背景到底多硬？

國民黨立委王鴻薇質疑，福麥公司半年內能得標7億元國防標案，福麥負責人李文慶背後有誰？中科院應說清楚。

王鴻薇說表示，福麥從2021至2024年沒進口一毛錢商品，去年12月30日新增登記「國際貿易」，今年也進口不到50萬美元（約台幣1500萬元）商品，這樣的公司能夠接二連三得標國防標案，太神奇了。

國民黨立委馬文君則說，相關所有標案條件都為福麥「量身打造」，這次揭中科院標案採購「高熔點炸藥（HMX）」又是目前投入使用的綜合性能最優良單質炸藥，是美方列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，這裏面水到底有多深？

國民黨立委徐巧芯指出，RDX炸藥威力是TNT的1.5倍，HMX炸藥威力是TNT的1.8倍，HMX炸藥威力是RDX的約1.2倍，「HMX是炸藥之王」，用於特種工程破壞，一家裝修公司居然能拿到中科院標案？

徐巧芯說，福麥公司左手做裝潢、右手進口炸藥，讓人回想到小吃店快篩案與超思雞蛋案。

