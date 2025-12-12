福麥遭疑另獲1.2億炸藥標案 中科院：獲美國務院輸出許可

國民黨立委王鴻薇表示，「福麥公司在去年底，新增他的營業項目之後，他立刻就很厲害的，可以打敗2家專業公司，這位負責人李文慶先生，他到底何方神聖，在這麼短期的時間，可以接二連三的拿到了中科院、還有拿到國防部的標案，而且他的產地來源，涵蓋了印度和美國。」

面對藍委質疑，中科院回應，該採購案在採購前多次洽美國原廠，均未獲同意交易，其中一家回覆請「中科院」洽國內代理商採購，但該代理商不具獨家代理權才公告招標。

而第1次開標時，無人投標流標；第2次僅1家投標，未進入底標廢標；第3次僅福麥投標，報價進入底價，在2025年3月12日決標，福麥也在該年9月30日取得美國國務院輸出許可，經駐美人員查證屬實。本案交貨期限為2027年4月3日，福麥也表示，可提前在2026年3月中旬交貨。