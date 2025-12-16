福麥、大石承攬數億軍火標案 凌濤質疑廠商成先知：沒人穿針引線？

國防部軍火採購案風波持續延燒，裝修商福麥、鞋商大石公司，接連被爆承攬國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥標案、2億元「底火」標案，引發關注。國民黨桃園市議員凌濤則提出三點質疑，數十年沒招標的RDX，廠商竟然成為先知，「沒有人穿針引線有可能嗎？」直言全案猶如「超思模式」翻版。

針對上述案件，國防部長顧立雄15日語氣激動說明，火藥原物料要能夠取得，必須取得當地政府輸出許可證明文件、繳交原廠證明文件、取得經濟部進出口同意，運抵台灣要經過專業單位品質檢驗，這些通過之後，（廠商）才能夠拿到錢，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊，那我需要管這間公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」

對此，國民黨桃園市議員凌濤、前後任發言人楊智伃、鄧凱勛15日赴台北地檢署，告發國防部涉犯《貪汙治罪條例》、《刑法》圖利罪；大石則委任律師反控凌濤妨害名譽並求償。

凌濤今日指出，國人對於台南中小企業紛紛變更商業登記承攬高額軍火產業憤怒難平，「再看到顧立雄幾近失控的暴怒，福麥、大石請出律師到處告人，我們心情更加堅定，絕對是打中了！」

凌濤也表示，顧立雄接受立院質詢，卻說漏了嘴，特別在於RDX強調「第一次對外採購」、「軍備局本來就有一定的產能」，又趕緊表示「不宜多說產能」；此外提到20年沒有任何的改變招標條件，卻疑似刻意忽略，RDX情況特殊是第一次開標採購。

凌濤指出，大律師再怎麼縝密，都還是漏了口風破綻，引出三大質疑：

一、一來確實可能福麥投標前就取得代理權，那數十年沒招標的RDX，廠商竟然成為先知，若沒有招標是要賣給誰？還是說早已知道國防部要招標？難道不怕取得代理權後十年沒生意？這是過去數十年都沒有招標，且有軍備局自製產能的RDX。

二、二來若是得標後才緊急取得，那更神奇，一家室內裝修廠商對於臺灣數十年沒招標的RDX，竟然馬上掌握國際軍火十年獨家代理權，沒有人穿針引線有可能嗎？

三、過去十幾年來沒招標過，這家廠商短期緊急變更項目，猶如「超思模式」翻版；當時原本已同日停業的超思，農委會啟動購蛋專案「超思」花2個工作天又立即復業承攬5億雞蛋；跟福麥變更登記立即取得數十年都不曾出現的標案，堪稱台灣政府標案的「超思模式」，國防部都不用啟動調查嗎？

最後，凌濤也批，民進黨政府曾經大聲高喊超思沒問題，結果檢調搜索調查，重重起訴相關人等；而顧立雄漏了口風，檢調在告發後一定要盡速傳喚顧立雄。凌濤並喊話，「顧立雄大律師，您準備好直球對決了嗎？我們準備好了！」

