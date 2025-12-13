福麥2.0？ 凌濤驚爆台南鞋商斜槓轉做軍火生意

國民黨立委王鴻薇日前爆料，台南1家室內裝修公司得標國軍的RDX炸藥採購案後，國防部採購案再傳爭議。國民黨桃園市議員凌濤踢爆，原本專做鞋類生意的大石國際公司，突然轉行軍火商，更得標軍方2億元的5.56公厘子彈底火採購案，凌濤更質疑，賴清德總統與公司董監事家族不熟嗎？

凌濤。(圖/截自凌濤臉書)

凌濤今（13）日在臉書貼文爆料，「大石國際股份公司」台南賣鞋轉做2億元軍火槍砲生意，恐成「福麥2.0」！賴清德總統敢說與該公司董監事家族不熟嗎？

凌濤表示，福麥公司的疑雲還在查，無獨有偶，他的團隊清查國防部標案，又發現1家大石國際公司，與福麥公司的軌跡相似，該公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，2021年至2024年間，進出口資料更是「0」，2025年卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意、上看2億元，堪稱大跳行！

大石公司得標國軍子彈底火採購案。(圖/截自凌濤臉書)

凌濤指出，更令人驚訝的是，其恰好又在去年2024年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201模擬槍輸出入業」、「JA02061槍枝保養業」、「F213141管制刀械零售業」，開始搶做國防生意，6月6日甫變更完成，竟在當年度6、7月就陸續投標國防部、國防部陸軍司令部共4項標案，其迅速俐落的手腕，堪稱商業奇蹟。

凌濤表示，同時最近一次更獲得一紙履約期自2024年7月27日至2025年4月22日，高達2億元的「5.56公厘底火等2項」的標案，一入行就打敗熟悉軍工產業的承賱國際公司、相關產業的國橋電機科技、台船防蝕科技公司，堪稱高手中的高手。其中的承賱國際公司，從衝鋒彈、狙擊槍，乃至手槍彈、底火，都是得標常客，是國防老手，卻一舉被新進客扳倒，實在令人跌破眼鏡。

喬尼公司2025年得標總統府禮品採購案。(圖/截自凌濤臉書)

凌濤指出，此外更發現與大石國際公司同地址公司的1家「喬尼有限公司」，其公司負責人也是過去大石公司的監察人林立韻，該公司過去都只標台南市消費合作社，竟也在今年1月13日，標中了「總統府鞋類禮品採購案」，顯然與賴清德的總統府「關係良好」，才有禮品採購獲青睞。

凌濤表示，該兩家公司跟國防部、總統府標案關係，通通在賴清德總統上任之後。而這次的大石公司董監事家族，台南地方人盡皆知，賴清德總統不會不認識該家族，現在還能撇清責任嗎？

凌濤強調，從福麥到大石公司，賴清德跟國防部還要繼續神隱嗎？種種不合常理的疑雲，已讓民眾對政府廉能的信任蒙上一層陰影，賴清德與國防部該做的，不是沉默迴避，而是出來面對，給全民一個清楚、負責的說法。

