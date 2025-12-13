「福麥2.0」？凌濤：賣鞋商「大石國際」打敗老廠搶下2億子彈底火標案

前民眾黨台南市議員參選人江明宗到大石國際店前打卡 圖：江明宗臉書

[Newtalk新聞] 室內裝修店「福麥國際裝修」拿下近6億元彈藥案爭議方興未艾，國民黨桃園市議員凌濤今日又在臉書爆料，「大石國際股份公司」台南賣鞋轉做2億軍火槍炮生意，恐成「福麥2.0」！賴清德總統敢說該公司董監事家族不熟嗎？

凌濤說，福麥的疑雲還在查，無獨有偶，我們團隊清查國防部標案，又發現一家「大石國際股份有限公司」，與福麥的軌跡相似，這家公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，2021年至2024年間，進出口資料更是「零」，2025卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意上看兩億，堪稱大跳行！

廣告 廣告

更令人驚訝的是，其恰好又在去年2024年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201 模擬槍輸出入業」、「JA02061 槍枝保養業」、「F213141 管制刀械零售業」，開始搶做國防生意，6月6日甫變更完成，竟在當年度6、7月就陸續投標國防部、國防部陸軍司令部共四項標案，其迅速俐落的手腕，堪稱商業奇蹟。

凌濤說，同時，最近一次更獲得一紙履約期自113年7月27日至114年4月22日，高達兩億的「5.56公厘底火等2項」的標案，一入行就打敗熟悉軍工產業的「承賱國際」、相關產業的「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」，堪稱高手中的高手。其中的承賱國際，從衝鋒彈、狙擊槍，乃至手槍彈、底火，都是得標常客，是國防老手，卻一舉被新進客扳倒，實在令人跌破眼鏡。

凌濤說，此外，我們更發現與大石國際同地址公司一家「喬尼有限公司」，其公司負責人也是過去大石的監察人林立韻，該公司過去都只標台南市消費合作社，竟也在今年1月13日，標中了「總統府鞋類禮品採購案」，顯然與賴清德的總統府「關係良好」，才有禮品採購獲青睞。

凌濤說，該兩家公司跟國防部跟總統府標案關係，通通在賴清德總統上任之後。而這次的大石董監家族，台南地方人盡皆知，該家族賴清德總統不會不認識，現在還能撇清責任嗎？

凌濤說，從福麥到大石，賴清德跟國防部還要繼續神隱嗎？種種不合常理的疑雲，已讓民眾對政府廉能的信任蒙上一層陰影，賴清德與國防部該做的，不是沉默迴避，而是出來面對，給全民一個清楚、負責的說法。

根據政府採購網決標公告，該採購於113/07/17決標，屬於鉅額採購，公開招標、採最低標，預算金額563,400,000元，大石國際股份有限公司以205,200,000元金額得標，履約時間113/07/27 － 114/04/22 。原產地是美國。

另外，前民眾黨台南市議員參選人江明宗也跑去現場打卡說，，不是，台南可以不要一次出現這麼多國防隱形冠軍嗎，每天打卡拍照很累人的 (?)今天要跟大家介紹的是鞋店，外觀與店內都確實只看到鞋子，但居然今年開始成為槍砲彈藥刀械輸出入業，他開始相信零零漆電影情節，其實只是台南生活日常。衛浴、皮鞋都有了，下一個會是哪個行業的勵志故事？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防部：共機9架次、共艦7艘昨擾台

裝修公司得標近6億炸藥標案惹議 國防部：公開招標禁得起監督檢驗

國防部2024年子彈底火招標案 圖：政府採購網