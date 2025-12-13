福麥2.0？鞋商拿下2億軍火案

國民黨桃園市議員凌濤揭露，經營鞋業生意的大石國際去年竟得標國防部二億軍火槍炮標案。（凌濤辦公室提供）

記者王超群、陳華興、王誌成∕綜合報導

國防部近日遭爆衛浴裝修業者福麥公司得標鉅額炸藥採購案引發爭議，國民黨桃園市議員凌濤十三日再爆，台南賣鞋業者「大石國際」二０二五年也循福麥路徑轉做國防軍火生意，規模上看二億元，點名質疑總統賴清德與大石董監事家族不熟嗎？

針對「大石國際由鞋業轉跨國防部約二億元軍火槍炮標案」，凌濤表示，繼先前福麥由非軍工背景承攬高額軍火標案後，如今又出現以製鞋、服裝零售為主的企業跨足軍火產業，引發外界關切。

廣告 廣告

凌濤指出，大石國際設籍台南市東區，代表人為蘇進輝，過去營業項目多為皮鞋、配件及服裝零售，歷來標案內容亦以鞋類與服裝採購為主，與軍火產業並無關聯。

他說，該公司於去年六月六日完成工商登記變更，新增管制刀械零售、槍炮彈藥輸出入及模擬槍相關項目後，隨即於六、七月前往國防部海軍司令部參與投標，速度之快值得釐清。

前民眾黨台南市議員參選人江明宗，到大石國際店前打卡。（翻攝自江明宗臉書）

賣鞋擊敗軍火廠商

凌濤指出，大石國際去年得標國防部五點五六公厘底火案，金額約二億元，並擊敗多家長期承攬軍火標案的廠商。首次參與高額軍工標案即得標，審查與評選過程有必要對外說明。

他也提到，大石國際董監事所屬的魏百慶家族在台南頗具知名度，另有同址公司於賴清德上任總統後取得總統府鞋類禮品標案，相關關係與程序外界高度關注。

凌濤強調，國防預算規模龐大，目前一點二五兆元國防特別條例正於立法院討論；若標案屢由無軍工經驗業者承攬，社會對國防採購制度的信任恐受影響，相關單位應公開說明並接受檢視。

凌濤表示，我國的國防預算高達三分之一的總預算、將近一兆元，竟然平常的標案被這些人上下其手，過去也沒有軍火相關的經驗就要來標售，實在是匪夷所思。國防的生意、軍火什麼時候變成一門好生意？而且每一家都在台南，中間沒有貓膩嗎？為什麼跟軍火無關的產業，能夠全部都懂跑到經濟部工商登記新增後就來承攬國防部的案子，而且還真的都中標？

凌濤指出，從福麥到大石國際，賴清德不要再用國防部長顧立雄來當防火牆，顧立雄不能一直出來護航跟洗地，而福麥的負責人至今神隱。

國防部：報價最低

提前交貨驗收合格

針對外界質疑「採購五點五六公厘底火標案」，國防部十三日說明，該案於去年七月十七日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年三月驗收合格，已提前交貨。國防部表示，外界少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。

據了解，該批「五點五六公厘底火等二項」所製成的成品，是美國廠商向軍備局二０五廠所訂制的，未來也將回銷美國，因此底火輸出加上製成成品回銷美國，要不是有高人已打通所有管道，大石國際怎麼可能一夕之間成為軍火供應商？