福龍協會x神腦講師 議員黃啟豪 民雄分局宣導手機AI防詐

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】科技應是「防護盾」而非「詐騙破口」！神腦科技文教基金會今年再度攜手福龍長期照顧服務發展協會、縣議員黃啟豪服務處、民雄分局，由董事長余政憲率領神腦講師，於今（4）日在新港鄉中洋村中洋分校舉辦「手機 AI 智慧小幫手與防詐」講座，活動現場吸引逾百餘位長輩熱情參與，展現出社區對於數位學習與自我防護的強烈需求。

本次活動由福龍長期照顧服務發展協會與神腦科技文教基金會共同主辦，並獲得嘉義縣議員黃啟豪服務 處、嘉義縣警察局民雄分局強力支持。透過產、政、警三方合作，將艱澀的 AI 科技轉化為實用的「守護工具」。

廣告 廣告

神腦國際余政憲董事長表示：科技應是「防護盾」而非「詐騙破口」，「神腦不僅是賣手機，更要教長輩『用好手機』。現在詐騙手法已經演進到 AI 換臉、假語音，我們帶來的 AI 課程，就是要讓科技成為長 輩的防護盾。」他特別提出防詐三部曲：「心不貪、腦要冷、手撥 165」。只要不急著轉帳、善用手機查證，科技就是最貼心的智慧小幫手。

嘉義縣議員黃啟豪感謝並肯定神腦科技文教基金會對地方的深耕。他說明，長輩對數位新知充滿好奇，透過神腦專業講師的指導，能有效彌平數位落差，讓新港成為智慧安老的典範社區。

神腦科技文教基金會的講師群從 AI 落地應用，語音搜尋到 Google Lens 辨識藥包課程中，精準切入長輩的需求點，講師現場示範如何運用手機 AI 功能解決生活難題， 由語音智慧查詢，教導長輩「動口不動手」，透過 Google 語音搜尋快速過濾錯誤資訊。

講師說明，長輩們最怕看不清楚藥袋或說明書，現場並示範拍照即時翻譯與文字放大，甚至能辨識公園植物，讓生活更有趣、資訊更透明， 針對近期 AI 變聲詐騙，現場教學如何辨識真偽，傳達「不明連結不點、不明電話不接」的鐵律。

福龍長期照顧服務發展協會理事長楊永成指出，長期在基層服務鄉親，深知手機防詐的重要性，希望透過神腦科技文教基金會及民雄分局偵查隊的防詐宣導，讓長輩遠離詐騙的威脅。

嘉義縣警察局民雄分局偵查隊長陳冠齊進行防詐實務宣導，他提醒近期針對銀髮族常見的「假檢警」與「假投資」案例，強調公務機關絕不會要求民眾在電話中操作 ATM 或監管帳戶，呼籲民眾若有疑慮，應立即停止通話並尋求警方協助。

神腦科技文教基金會表示，從月眉村到中洋村，這不只是地理上的移動，更是數位平權的擴散，基金會未來將持續透過「實體教學、在地陪伴」，串聯更多基層單位與警政系統，讓長輩在享受科技便利的同時，也能擁有一個安全、友善的智慧晚年。

圖：科技應是「防護盾」而非「詐騙破口」！神腦科技文教基金會今年再度攜手福龍長期照顧服務發展協會、縣議員黃啟豪服務處、民雄分局，由董事長余政憲率領神腦講師，於今（4）日在新港鄉中洋村中洋分校舉辦「手機 AI 智慧小幫手與防詐」講座，反應熱烈。（記者吳瑞興翻攝）