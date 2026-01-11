禦寒別亂穿！UNIQLO曝洋蔥式穿法3關鍵抗寒

（記者周德瑄／綜合報導）強烈大陸冷氣團來襲，全台急凍，不少民眾哀號穿了5件衣服還是發抖，感嘆穿再多還是冷。日系服飾品牌UNIQLO對此分享「洋蔥式穿法」3大關鍵，強調保暖不是比件數，而是要掌握內排汗、中保暖、外防風原則。只要穿對順序，就能因應溫差，避免室內流汗、室外受凍的窘境。

圖／服飾品牌UNIQLO分享洋蔥式穿法，建議內層排汗、中層保暖、外層防風以應對溫差。（AI生成）

一名網友日前在社群平台發文求救，表示自己出門一口氣穿了發熱衣、毛衣、針織與防風外套共5件衣物，卻依然覺得寒冷刺骨。貼文引發熱烈討論，不少過來人點出盲點，直指針織外套因孔隙大、擋風效果差，建議改穿羽絨背心或加上圍巾、手套保護末梢神經。對此，UNIQLO官方指出，正確的洋蔥式穿搭並非胡亂堆疊，重點在於層次功能，最內層必須具備排汗功能，避免汗水堆積冷卻後帶走體溫，中層負責蓄熱保暖，外層則要能抵禦寒風與雨水。

除了傳統的洋蔥式穿法，近年日韓流行的「玉米式穿搭」也備受推崇。曾在東京生活7年的女星歐陽靖分享經驗表示，日本室內暖氣強，若內層穿著無法脫卸的發熱衣，進到室內反而容易中暑。她建議以薄長袖搭配調整用的背心，最外層再罩上一件極保暖的厚羽絨外套，這種穿法適合短時間移動或進出室內頻繁的通勤族群，既能有效禦寒又方便穿脫調節體溫。

