禦寒神器恐燙傷孩子？嬰幼兒保暖２重點

寒流來襲，民眾紛紛拿出電熱毯、暖暖包與暖爐備戰，讓這些「禦寒神器」陪伴，溫暖舒適度過嚴冬。但嬰幼兒其實不適合使用這些「禦寒神器」，他們可能會因此低溫燙傷！

禦寒神器恐燙傷嬰兒？寶寶保暖２重點

暖暖包、電熱毯與暖爐有什麼風險？

0 ~ 5 歲的嬰幼兒皮膚比成人薄，稚嫩皮膚更容易受到傷害。幼兒表達能力、語言能力甚至也不夠完善，可能無法準確說出自己感受到的不舒服，也無自行正確操作機器的能力。若是尚無自主行動能力的嬰孩或是在孩童沉沉入睡的狀況下，在無法主動離開或無人協助移除熱源的狀況下，就更容易「低溫燙傷」。

幫嬰幼兒保暖 2 重點

選擇最傳統的保暖方式，也就是穿戴衣服、帽子、手套、襪子，並以洋蔥式穿搭去加強周邊保暖。雖然無法迅速變暖，但至少安全性最高。

不建議局部加熱的小暖爐，若空調有暖氣則開暖氣，讓整體空間都能有暖氣循環，維持暖和穩定的溫度是更好的方法。

而其實不只小孩子，部分感覺不敏銳的長輩也要多留意，如糖尿病易導致周邊神經感覺遲鈍、麻木，相對更容易暴露在燙傷的風險中。因此針對上述 2 族群，切忌睡眠中使用暖暖包、電熱毯與暖爐，以防低溫燙傷。

文章內容來源：寒流來襲／寶寶可以用暖暖包嗎？醫叮嚀：嬰幼兒恐「低溫燙傷」，保暖掌握 2 重點

圖/巫俊郡

