禦敵法寶都成了催命符！遇險蜷縮成球 害穿山甲常被電到死

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Dharmendra Khandal / Remembering Wildlife



英國「銘記野生動物」保育計畫，今年推出以穿山甲為主題的攝影集為保育募款。書中介紹穿山甲的鱗片本是護身盔甲，卻讓牠成為盜獵者目標，而特有蜷縮式禦敵法，常讓牠掛在低矮的通電圍籬上遭活活電死；老天給的2種保命法寶，最終都成牠的索命符。

「銘記野生動物（Remembering Wildlife）」計畫由英國野生動物攝影師拉格特（Margot Raggett）於2015年創立，每年出版一本專門介紹一種瀕危動物的攝影集如《銘記大象》、《銘記獵豹》、《銘記犀牛》等。

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Naun Amable Silva Temminck / Remembering Wildlife

書中照片由全球野生動物攝影師慷慨捐出，10年來藉由售書，已籌募超過123萬英鎊（約5208萬元台幣），捐贈給全球34國超過80個保育計畫。今年該計畫第10年以穿山甲為主題，推出《銘記野生動物10年》。

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Pete Oxford / Remembering Wildlife

美國有線電視新聞網（CNN）報導，穿山甲存在於地球超過8000萬年，人類約35萬年，穿山甲全身和尾巴覆蓋著堅硬如盔甲的鱗片；五趾尖甲鋒利無比，舌頭最長可達25公分，看起來更像是恐龍而非哺乳動物。

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Michael Lorentz / Remembering Wildlife

這本穿山甲專書的封面由攝影師迪克斯（Tristan Dicks）所攝，他接受CNN訪問時說：「穿山甲走路的方式讓人想起遠古時代，牠們用後腿走路，前腿常常抬起，走起路來像一隻小霸王龍，你會感覺它們與逝去的時代有著某種聯繫。」

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Tristan Dicks / Remembering Wildlife

然而這個從遠古而來的動物，因為牠的肉、鱗片等傳說具療效，遭嚴重盜獵，「銘記野生動物」指每5分鐘就有1隻野生穿山甲被抓走。目前亞洲和非洲現存的8種穿山甲，都被國際自然保育聯盟（IUCN）列為脆弱（VU）、瀕危（EN）或極危（CR）。

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Chad Cocking / Remembering Wildlife

參與《銘記野生動物10年》內容撰寫的生態學家帕奈諾 （Wendy Panaino）說：「穿山甲行動緩慢，不會逃跑，很容易被捕獲。」「銘記野生動物」創辦人拉格特說，這個計畫至今10年間超過100萬隻穿山甲遭捕獲。

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Suzi Eszterhas / Remembering Wildlife

盜獵並非穿山甲唯一面對的人為挑戰，帕奈諾說非洲常見的通電圍籬也是穿山甲殺手。

這種通電圍籬通常是在一般不通電的金屬圍籬外部、低矮處，拉上一條通電金屬；穿山甲常用後腳行走，前肢抬起，這條通電金屬線的高度剛好在穿山甲腹部，當腹部觸碰金屬線遭遇電擊，牠本能防禦就是蜷縮成球狀，這姿勢讓牠捲、掛在電線上，腹部持續接觸通電金屬、持續遭電擊直到死亡。

這類的圍籬也殺死眾多的龜類、蛇類、蜥蜴等爬蟲類。

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Marlon du Toit / Remembering Wildlife

「銘記野生動物」創辦人拉格特說，希望這本書能讓更多人認識這種「可愛、美麗、有魅力的小動物」，「人們必須熱愛某種事物，才會想要去保護，才會害怕失去。」

《銘記野生動物10年》

銘記野生動物instagram

銘記野生動物YouTube

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Armand Grobler / Remembering Wildlife

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Alessandra Sikand / Remembering Wildlife

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Photographer / Remembering Wildlife

攝影集《銘記野生動物10年》收錄的穿山甲照片。Gregg Yan / Remembering Wildlife

