禧年逢百年校慶 輔大今聖誕點燈

▲輔大今舉行聖誕點燈儀式。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 輔仁大學今（1）日舉辦一年一度的盛事「聖誕點燈」，天主教台北總教區總主教鍾安住表示，今年是天主教禧年，又逢輔大創校百年，是天主賜給大家的恩典。隨後在祈禱儀式中更由學生代表期祈禱，指出「現今社會因政治意識形態的對立，使社會各方面陷入緊張與不安，求天主賜我們勇氣，重獲對彼此的信任與信心。」

輔大年度盛事點燈儀式，先是由學生演唱組曲《希望的朝聖者》，以及社團努瑪社舞蹈開場。鍾安住在點燈儀式表示，100年歷史不容易，大家一路走來十分辛苦，今年是天主教禧年又遇到百年校慶，天主賞賜的恩典。隨後領唱天主經並由學生代表唸祈福詞，並且歷任校長包含江漢聲、黎建球、李寧遠、楊敦等皆一起祈福。

廣告 廣告

▲天主教台北總教區總主教鍾安住。（圖／記者李青縈攝）

學生代表說，「請為社會的革新祈禱。我們都深深體驗到現今台灣社會因著政治意識型態的對立，使社會各方面都陷入緊張與不安,求天主賜我們勇氣，重獲對彼此的信任與信心。建立彼此的共識，發展善意，在愛與信任中尋找共同的發展。為此我們同聲祈禱。」眾人齊升喊「求主俯聽我們」。

然而，輔大上月中才發生輔大醫院名醫也是前校長江漢聲，看診時遭輔大哲學系肄業生拿美工刀刺傷，導致其右手腕及左腹部受傷。輔大校長藍易振表示，今年適逢創校百年，從1月開始就有一系列特色活動，而輔大是以愛為出發的學校，也關懷弱勢，對於不正常的行為都希望以愛跟和平為目的生活。

▲輔大校長藍易振。（圖／記者李青縈攝）

藍易振也說，教宗良十四跟已故教宗方濟各宗推崇全球教育協議裡面講道，都希望把教育普及到全界，尤其是到教育缺乏的地方，輔仁大學也希望把教育理念不只是台灣，希望可以傳遞到全世界。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

荊軻刺秦王翻版？輔大肄業生診間怒刺江漢聲 檢火速偵結求刑7年

輔大血案看醫療暴力 醫師被砍、護理師挨打 醫界怒喊：快修法！

前校長江漢聲看診遭肄業生攻擊 輔大譴責暴力違背校訓真善美聖