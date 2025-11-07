禧榕軒取得全國第四家、雲嘉南首家碳足跡標籤旅 展現臺南永續觀光成果

臺南禧榕軒在張培盛董事長友善環境、社區共好願景下推動低碳飲食、環保餐廳認證及節能管理，獲獎無數，今年並取得碳足跡標籤。（記者李嘉祥攝）

▲臺南禧榕軒在張培盛董事長友善環境、社區共好願景下推動低碳飲食、環保餐廳認證及節能管理，獲獎無數，今年並取得碳足跡標籤。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府積極推動「淨零綠生活－綠色旅遊」政策，鼓勵峽內旅宿業取得環保標章及推動永續觀光，降低營運對環境影響，獲得業者熱烈迴響及參與；環境部公布碳足跡標籤證書，臺南禧榕軒大飯店成功取得全國第4家碳足跡標籤，展現臺南市於永續觀光領域的領先地位。

市長黃偉哲表示，市府團隊在積極輔導與推動觀光產業發展的同時，將永續觀光列為重要政策目標；市府觀光旅遊局辦理多項國際專業培訓及輔導活動，包括國際永續觀光旅宿從業人員培訓（GSTC STTP）、全球綠色旅遊目的地國際認證（Global Green Destinations Awards）等，並配合環保局開辦荷蘭IPOE企業ESG永續規劃師認證旅宿業專班培訓，強化觀光產業永續發展的知能。

黃偉哲市長說，碳足跡標籤是產業檢視服務流程及碳排放的重要工具，過去旅宿業者鮮少著墨，永續觀光是提升城市長期競爭力的關鍵承諾，也是市府重要政策方針，經過團對努力，Booking.com推薦臺南為全球10大永續旅遊目的地，市府觀旅局團隊也於交通部觀光金獎中榮獲首屆「永續旅遊推廣貢獻獎」，也期盼未來有更多觀光產業共襄盛舉，讓臺南持續成為永續觀光領航城市。

觀光旅遊局長林國華指出，禧榕軒大飯店是臺南觀光產業新進成員，取得旅館業登記證僅3年，但在張培盛董事長「友善環境、社區共好、文化關鍵、永續人才」願景下，持續進行低碳飲食、環保餐廳認證及節能管理等措施，於ESG領域展現亮眼成果，先後榮獲易遊網－台灣最美飯店大賞、環境部－銅級環保標章、TVBS－綠生態永續大獎、1111人力銀行－幸福企業銀獎等多項殊榮，如今再獲環境部碳足跡標籤，堪為同業標竿學習的典範。

林國華局長強調，要取得碳足跡標籤，需根據環境部制定的產品類別規則PCR 21-028進行活動數據蒐集，以住宿服務的生命週期為範籌，涵蓋備品、耗材及清潔用品等原料取得、住房前準備、住宿使用、清潔等服務，以及廢棄物處理等，計算溫室氣體排放，並以二氧化碳當量呈現，後續還要經第三方嚴謹查證，難度大通過不易，目前全國僅有4家旅宿業取得碳足跡標籤；禧榕軒大飯店成為雲嘉南地區首家取得的業者，彰顯南市永續觀光政策推動的豐碩成果，也期盼藉此成功案例，帶動其他旅宿業良性競爭，攜手邁向永續發展。