禪修成噩夢！師兄FM2迷昏師弟「8次猥褻並錄影」被判7年4月徒刑 中台禪寺震怒回應

南投中台禪寺外觀，近日捲入重大性侵風波，引發社會關注。（圖／翻攝自交通部觀光署網頁）

南投知名佛教道場「中台禪寺」驚傳重大性侵案件。一名參加禪修班的李姓男子，涉嫌利用同為學員的信任關係，在2022年11月間8次以藥劑迷昏一名師弟後進行性侵與猥褻，過程全程錄影。南投地方法院審理後，李男遭依強制性交與強制猥褻等8罪合併判刑7年4月，並沒收其犯案用的手機、電腦及硬碟等設備，全案仍可上訴；針對此案，「中台禪寺」發言人見尊法師出面回應指出，事件發生當下，寺方已召開緊急會議處理，並全力協助被害人。加害人已被永久禁止進入道場與參與任何活動。

根據《ETtoday新聞雲》與《三立新聞網》的報導，法院判決書內容指出，李男於2022年11月10日參加中台禪寺的禪修活動，當日晚間在寺內所謂「安板止大靜」後，將含有FM2成分的安眠藥磨粉後摻入飲品內，趁師弟昏睡之際實施性侵。他先後脫去對方褲子，對其進行猥褻與口交，並使用手機拍攝全程影像，儲存於電腦與外接硬碟中。

案件持續發展，李男在11月11日與22日至27日期間，連續8次以相同方式行兇，總計侵犯被害人8次。被害師弟事後發現身體異常並回想遭遇，遂向寺方通報並報警處理，警方查扣李男藏有87張性影照片、8張擷取畫面與數段性影片檔案，作為重要證據。

李男辯稱自己長期患有失眠症，所持藥物為合法取得，對於其中含有第三級毒品FM2成分一事並不知情。不過法官認定，李男的行為已造成被害人嚴重身心創傷，且犯罪行為有計畫性與重複性，不構成可減刑事由。法院最終依3項強制性交並錄影罪與5項強制猥褻並錄影罪，合併判處7年4月徒刑。

對此，「中台禪寺」發言人見尊法師出面回應指出，事件發生當下，寺方已召開緊急會議處理，並全力協助被害人。加害人已被永久禁止進入道場與參與任何活動。見尊法師強調，所有義工與學員須嚴守法律及道場規範，每日晚間十點安板止大靜後應熄燈養息，不得在外閒談或逗留。

寺方也呼籲，對於重大事件的處理將秉持法律與佛教倫理立場，保障被害人隱私的同時，亦鼓勵其與家屬積極溝通，並透過法律途徑妥善處理相關事宜。

