禪修班師弟遭師兄下藥脫褲性侵8次 中台禪寺回應了

南投知名禪寺驚爆禪修班出現狼師兄。（圖／翻攝自Google地圖）





位於南投的中台禪寺舉辦的禪修班，竟傳出妨礙性自主案件。一名李姓男子趁著參加禪修班時，對同班的師弟下藥強制性侵，18天犯案8次還全程錄影。中台禪寺對此回應，該案發生後，已經禁止李姓加害人再度來到道場、參加任何活動，也全力關懷被害人。

根據判決書指出，案發在去年11月，李姓男子到中台禪寺參加禪修班，卻在深夜把磨成粉的FM2加入同一禪修班師弟的飲品內，師弟昏睡後遭他強行性侵得逞，李姓男子還全程錄影收藏在電腦跟硬碟中，18天中一共犯案8次。

受害師弟驚覺被下藥侵犯後，向寺方反應並報警，檢方依妨礙性自主罪名對李姓男子提起公訴。南投地院法官認為李姓師兄竟為了滿足自己的私慾，多次用藥劑對師弟強制性侵並錄下影像，對師弟的身心靈都造成重大創傷，但考量李姓男子願意面對過錯並反省，已經跟受害師弟成立調解，正在分期履行賠款中，判處李姓男子7年4月有期徒刑。

中台禪寺發言人見尊法師表示，案發後寺方緊急開會，立即公告禁止李姓加害人再度來到道場或參加寺方任何活動，也第一時間全力協助、關懷被害人，寺方也重申，所有義工及學員必須嚴格遵守道場規定的作息時間，晚上十點安板止大靜後，準時熄燈養息。

