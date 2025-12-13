禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

南投縣「中台禪寺」爆發性侵案件。圖／聯合報系資料照

南投縣「中台禪寺」爆發嚴重性侵案件。李姓男子參加禪修班期間，涉嫌在師弟飲料中摻入俗稱「強姦藥丸」的FM2安眠藥，趁對方昏睡不醒時多次性侵並錄影，18天內連續犯案8次。南投地方法院審結，依強制性交等罪判李男應執行有期徒刑7年4月，全案仍可上訴。

判決指出，李男具碩士學歷，與被害男子同為「中台禪寺」禪修班學員，彼此為師兄弟關係。113年11月10日晚間，李男在被害人飲品中摻入FM2安眠藥，致對方飲用後昏睡不醒，隨即對其進行猥褻及性侵行為，並以手機全程錄影。之後，李男多次以相同手法重複犯案，前後共8次，並將相關影像儲存於電腦及行動硬碟中收藏。

法院調查，李男因長期失眠，在台中林新醫院就診並領取安眠藥「Fallep」（服爾眠），犯案所用藥物亦為該院開立。李男不否認將藥物磨粉摻入師弟飲料中，但辯稱不清楚該藥物屬管制藥品，法院認為其說詞不足採信。

李男在警詢、偵訊及法院審理時均坦承犯行，並表示願意面對過錯、深刻反省，事後也與被害人達成調解，分期履行賠償。

法院審酌其未婚、從事股票投資、收入不穩定，另需負擔父親生活費、罹癌妹妹醫藥費及重度身心障礙妹妹教養院費用等情狀，仍認其犯行次數多、手段惡劣，對被害人生理與心理造成重大傷害。

南投地院依強制性交、強制猥褻及攝錄性影像等罪，分別判處3年至7年1月不等有期徒刑，合併執行7年4月。

