禪寺爆師兄侵犯師弟！昔學生集體失聯「黃安妹也捲入」黑歷史全起底

南投知名佛教道場中台禪寺近日爆出嚴重性侵事件，引發社會譁然。一名李姓男學員在參與禪修課程期間，遭指控多次將三級管制藥品 FM2（屬強效安眠藥）混入同門師弟的飲品中，待對方意識不清後加以侵犯，過程甚至遭其以手機拍攝。案件經司法審理後，法院依強制性交、強制猥褻等多項罪名判處李男有期徒刑，合併執 7 年4月。此案不僅震撼佛教圈，也再度讓中台禪寺過往涉及的剃度風波與土地爭議浮上檯面。





中台禪寺爆師兄下藥侵犯師弟！昔學生集體剃度失聯「黃安妹也捲入」黑歷史遭起底

中台禪寺座落於南投縣埔里鎮，由致力推廣佛法的惟覺老和尚所創立。（圖／翻攝自Google Maps）

中台禪寺座落於南投縣埔里鎮，由致力推廣佛法的惟覺老和尚所創立，並邀請知名建築師李祖原操刀設計，寺院主體高 136公尺，共 37 層樓。過去曾有多位藝人在年少時期於寺內出家修行，包含張峰奇與桑妮，之後也相繼選擇還俗。不過，在1996 年曾爆發引發社會關注的「大學生集體剃度事件」，多名青年突然落髮出家並一度與家屬失去聯繫，其中就包括黃安的妹妹、法號「見脈」的法師。她在台大法律系畢業後選擇剃度修行，成為當年事件中的代表人物之一，相關情況曾引發家屬強烈抗議，也在當時掀起不小的社會輿論風波 。2009年寺方又遭媒體指控涉及占用國有地及破壞保育區，引發土地爭議，如今再度傳出禪修學員在寺內下藥性侵的醜聞，讓這座知名佛寺的形象再一次受到重創。





中台禪寺爆師兄下藥侵犯師弟！昔學生集體剃度失聯「黃安妹也捲入」黑歷史遭起底

黃安的妹妹見脈法師在台大法律系畢業後選擇剃度修行，成為當年「大學生集體剃度事件」的代表人物之一。（圖／民視新聞資料照）





回顧此案，中台禪寺性侵案，發於去年11月。具碩士學歷的李男在寺內修習禪課時，對一名師弟萌生情感，藉著就醫取得的 FM2（強效安眠藥）處方，將藥物研磨成粉後混入對方飲品。師弟飲用後很快喪失意識、毫無反抗能力，李男便趁機性侵並以手機錄下過程。得逞後，他的犯行更加變本加厲，在禪修期間連續多日以相同方式重複犯案，累計高達8次。事後李男向警方坦承犯行，法院為避免影像外流造成二度傷害，將其手機、筆電及行動硬碟全數沒收。南投地院審理後，依強制性交、強制猥褻及擅錄性影像等罪，合併應執行7 年4月徒刑。





中台禪寺爆師兄下藥侵犯師弟！昔學生集體剃度失聯「黃安妹也捲入」黑歷史遭起底

黃安曾提過下定決心皈依佛門，還稱在某種意義上已經「出家」。（圖／翻攝自微博@黃安）









對於此事，寺方強調在得知狀況後立即採取行動，立刻禁止加害人再踏入道場或參與寺內任何活動，同時協助受害者並支持他透過法律途徑爭取權益。中台禪寺也再次提醒所有義工與學員，修行期間必須遵守法律與道場規範，夜間十點安板止靜後應回寮休息，不得在外逗留閒談。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

