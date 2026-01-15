禪師下海拍鬼片 現場翻白眼念咒施法⋯女星親證：變超順

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》不僅大談人鬼戀，劇組更祭出神來之筆，邀來現實生活中真正的禪師、擁有40.7萬訂閱的知名YouTuber熊仁謙本色演出。這位10歲出家、還俗後致力佛學推廣的「非典型演員」，在片場展現出超自然威力，讓對手戲最多的賴雅妍直呼：「真的太妙了！」

賴雅妍回憶，拍攝靈異題材不免遇到體力透支或進度卡關的時刻，每當全場精疲力竭時，熊仁謙竟會認真提議：「等太久了，我要進去施個法。」接著便在場邊唸起咒語。令人嘖嘖稱奇的是，咒語結束後拍攝往往真的變得非常順利，讓全劇組驚喜交加，紛紛對這位禪師的「即時救援」深信不疑。

身為演藝圈新同學，熊仁謙對拍戲充滿好奇，常天真詢問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」反差萌讓眾人笑翻。當演員們擔心拍鬼片會被「跟」時，熊仁謙便會祭出終極大招，拿起法器、閉眼並微露眼白，看似在感應靈界，隨後淡定安撫：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」

賴雅妍笑說，熊仁謙的眼白比法器還有威力，一秒就能把恐怖片氛圍轉化為青春喜劇，成了片場最安定的力量。

熊仁謙透露，之所以答應監製好友蔡意欽的邀約，是因為這部片顛覆了傳統恐怖片「驅逐惡鬼」的套路，改以「慈悲」視角看待鬼的存在。談到送走亡靈的感性戲，他深有感觸地表示：「人有時比鬼更可怕，因為我們常把自己困在愛恨不敢言的情緒夾縫中。佛教重視的不是外在的鬼，而是內在那個有執念的心。」他希望透過大銀幕傳達，學會覺察並放下執念，才是真正的救贖。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導