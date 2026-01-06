禮客內湖20年改裝出清 天母SOGO暖冬5折起

為了炒熱新一年的買氣，各大百貨公司祭出各項好康。全台首家Outlet業者禮客內湖店改裝開幕，萬件服飾1折起，消費者能以百元價格購入上千甚至上萬元的好物；天母SOGO冬季WINTER SALE 5折起，讓婆婆媽媽以超划算的價格添購暖冬商品；誠品南西店導入雪系町生ドーナツ，以香甜軟糯的生甜甜圈草莓季吸引甜點控。

禮客內湖店歡慶20週年改裝開幕，推出2波優惠，首波即日起至1月19日展開「改裝出清活動」，結合館內數百家知名品牌喊出萬件服飾1折起。特別規畫「990元均一價」特區，讓民眾以不到1,000元的預算，獵殺到價值數千元、萬元以上的專櫃商品；活動期間當日累計消費滿8,000元可獲500元APP電子抵用券。

第2波從1月20日到2月22日舉辦「消費抽大獎」，於活動期間單筆購滿1,000元，即有機會抽中iPhone 17 256GB、Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機、Dyson吹風機及OSIM護眼樂…等健康生活家電。首次下載並註冊禮客APP的新朋友，立即贈送100元購物金。

天母SOGO即日起至1月28日力推「2026冬尚雪旅WINTER SALE 5折起」好康，從保暖時尚的冬季穿搭、機能型外出服飾，到冬日必備的家電寢具到生活用品，全面下殺5折起。1月9日至1月25日於2F~7F男女服飾、鞋款、內衣、童裝、鍋具和寢具指定品牌買滿3,000元，即可兌換200元電子折價券。

1月9日至1月11日使用APP會員累點，交易達1,000元，能換到「鍋寶萬用不沾刀具4件組」；1月16日到1月18日持HAPPYGO PAY支付並累積APP會員點數，單筆結帳滿1,000元就能帶走「飛狼居遊大容量保溫提袋」。

誠品南西即日起至1月31日啟動生甜甜圈草莓季，引進雪系町生ドーナツ限定快閃，讓國人享受以「整顆生甜甜圈包進麻糬裡」的獨家創意美味。首推「優格草莓」口味，以極致粉紅絲絨搭配優格草莓風味，外層360度裹滿霧面莓果粉，口感清新酸甜，粉紅色的外觀更是社群打卡必收的主角。活動期間任選5入盒裝可抽「花見莓好御神籤」，追蹤官方IG並完成門市打卡任務享現場折價優待。

