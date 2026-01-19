禮成橋連結嘉義中埔、台南白河 嘉邑行善團出資改建

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣中埔鄉三層村嘉182線禮成橋，是通往台南市白河區重要聯絡橋梁；逾半世紀橋體急須改善，縣府經費有限，嘉邑行善團出資助改建，今天動工，估半年後完工通車。

禮成橋民國61年完工，至今54年，橋體老舊待改善，由嘉義縣政府規劃設計改建工程，嘉邑行善團協調執行發包及施作主體工程，總經費約新台幣1900萬元（行善團1500萬元、縣府400萬元）；今天舉行動土典禮，縣長翁章梁與民進黨立委蔡易餘、台南市副市長姜淋煌等人出席，祝禱工程順利。

嘉義縣建設處告訴中央社記者，原本禮成橋長度25公尺、淨寬只有4.3公尺，雙孔RCT型橋梁阻礙通洪，為提升新建橋梁抗洪韌性，特別使用無落墩橋型，採單跨預力橋梁設計，減少河道阻礙、提升通洪效率，並降低沖刷及漂流物堆積風險；未來完工後橋梁長度35公尺，寬度也由原單向車道改為8公尺雙向各一車道，提升會車安全及效率。

翁章梁致詞說，近年台灣因天災及維護問題發生幾次橋梁斷裂及倒塌事故，如近期花蓮復光鄉馬太鞍溪橋、111年台東地震造成高寮大橋倒塌與108年南方澳大橋斷裂等，政府機關及地方民眾更加重視橋梁更新及維護，感謝嘉邑行善團及所有善心人士支持，讓所有用路人安心行駛。

翁章梁說，105年起縣府陸續與嘉邑行善團合作，由政府單位設計、嘉邑行善團出資改建，如上個月完工謝土的竹崎鄉村橋、中埔龍門橋、民雄中央橋等，以及近期急需改善包含水上龍德橋、梅山深坑2號橋、水底寮橋等，均仰賴嘉邑行善團鼎力相助。

建設處指出，禮成橋施作期間為不影響進出，另由縣府負責鋼便橋施作。嘉邑行善團迄今已協助嘉義縣完成350多座橋梁改建。（編輯：陳仁華）1150119