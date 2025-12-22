禮服遭潑墨？趙露思出席典禮「穿10年前舊款」 認了：BUG肯定存在

大陸女星趙露思近日出席騰訊星光大賞頒獎典禮，連續更換兩套造型引發關注。然而，她在典禮上穿著的黑色禮服被眼尖網友發現是近10年前的2016年秋冬款式，引發「禮服失蹤」或「遭潑墨」的猜測。對此，趙露思在直播中承認「衣服的BUG肯定存在」，但未明確說明具體原因，僅表示「每次出來就會有人心裡難受」，話中有話，引起網友熱烈討論。

趙露思被發現出席活動，穿的禮服竟然是將近10年前的款式。（圖／翻攝趙露思工作室）

趙露思在頒獎典禮上先是身穿粉色禮服亮相，搭配全球僅有一套的珠寶，在閃光燈下光彩照人。隨後她換上了第二套黑色系禮服，點綴亮片，走性感路線。由於主演的陸劇《許我耀眼》被封為年度劇王，趙露思在典禮上備受關注。她在現場表示，今年對她來說是很不一樣的一年。然而，網友發現她典禮上穿的黑色禮服竟是2016年秋冬款，也就是將近10年前的款式，這引發了網友對「禮服失蹤」或「遭潑墨」的猜測。面對這些猜測，趙露思在直播中坦言：「衣服有一說一啊，有些Bug是肯定存在的。」她親自承認禮服確實有問題，但並未明確說明內幕。

趙露思在《許我耀眼》中穿過一件粉色長裙，同款的裙子在購物平台上賣出600萬件。（圖／翻攝微博）

趙露思在直播中還意有所指地表示：「反正我每次出來就會有人心裡就難受了，是誰難受，咱不說。」這番話明顯暗示著背後可能存在的矛盾。她表示一切交給工作室處理，不想再為這些事情內耗。儘管2025年經歷許多風波，趙露思的人氣依然不減。她在《許我耀眼》中造型千變萬化，其中一套粉色飄逸長裙的同款商品在購物平台上至少售出600萬件，產值超過台幣15.7億，使她穩坐「最強帶貨女王」寶座。

