禮樂並重再現古禮之美 南投三獻禮研習圓滿結業

「客家古禮～三獻禮研習」莊嚴隆重祭祀儀式。(南投縣府提供)

▲「客家古禮～三獻禮研習」莊嚴隆重祭祀儀式。(南投縣府提供)

由南投縣客家發展所主辦之一一五年度「客家古禮～三獻禮研習」於七日圓滿結業並於水里鄉建安宮舉辦成果展，展現學員豐碩的學習成果。本次研習共有三十六位學員報名參加，其中更有遠從台中市前來學習的民眾，顯見客家傳統禮俗文化深受重視。

三獻禮為客家族群生命禮俗與祭祀儀式的重要核心，不論於歲時祭祀或公共典禮中，皆以三獻為行禮主軸，充分體現客家祭祀文化「禮樂並重」的精神。儀式中所使用的八音樂曲，不僅營造莊重典雅的典禮氛圍，更需精準配合禮儀節奏，肩負調和情境轉換與提升文化質感的重要功能，使儀式更臻完整。

廣告 廣告

然而，隨著時代變遷，傳統禮儀及八音演奏逐漸簡化、淡化，甚至面臨失傳危機。為保存珍貴的客家禮樂文化，客家發展所特別規劃本次研習課程，透過系統化教學與實務演練，培育在地專業人才與種子師資，讓學員深入理解三獻禮的文化意涵與操作流程，強化地方文化能量，學員也將在115年度南投縣客家天穿日活動中展現「三獻禮祭儀」之學習成果。

客家發展所表示，期盼藉由研習與成果展的辦理，不僅讓更多民眾認識客家傳統禮俗之美，也為文化扎根與世代傳承奠定穩固基礎，持續推動傳承客家文化。