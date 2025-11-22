禮物、情書、舊家電…放手斷捨離吧！清爽的中年生活，不在儲存多少東西，而是珍惜現在的空間





就算自認不是感性的人，當你終於下定決心動手整理時，面對某些有紀念意義的物品，票根、卡片、禮物、情書、日記……，彷彿掉入時空黑洞，和那時候的自己相遇，瞬間淚眼婆娑，天呀，我怎麼能丟掉這些東西！

我們擔心丟掉東西，就是丟掉某部分的自己……

十種很難丟的東西，如何放手？

事實上，《簡樸生活的實踐》作者潔伊（Francine Jay）解釋，回憶、夢想和志向並不存在於物品中。我們擁有的東西並不等於我們，行為、思想和所愛的人才是。熱情已退的嗜好、未完成的志業，那些殘骸已經挪開，騰出空間給新的可能性。

不要害怕你還能夠擁有更多的美好，以下是十種幾乎每個人都很難丟的東西，以及如何放手，以下依難度依序列出。

1、卡片

每個人都喜歡收到問候的溫馨卡片，所以你可能保留了孩子小時候親手畫的母親節卡片、生日卡、日本友人的賀年卡或公司新人寫的感謝卡……，直到抽屜失控，你也必須承認，其實很少拿出來看。

建議保留一看到還是心生感動的溫馨卡片，剔除只有簽名沒有實質內容的，再剔除只是社交往來的卡片，它們不需要占用你的空間。

2、筆記、手帳、日誌

在雜誌社工作時，公司統一發放小筆記本，因為是藍色的，大家暱稱「小藍本」，從受訪者身上挖來的珍貴資訊，又一字一字寫下，也代表著自己努力的痕跡。

幾乎每個記者桌上都堆著小藍本。一方面感情上難以放手，另一方面，我們常陷入一種陷阱，萬一有一天還會用到呢？但如果真有價值，你早就將這些筆記內容寫成報導了，難道還留著當傳家寶嗎？如果還是覺得很珍貴，試著把珍貴的資料掃描保存。

而日誌記錄了自己一整年的來來往往，不只是日誌，而是生活的片段，你可以重新翻閱，感受那些點點滴滴，掃描想要保留的那些頁面，但相信我，你不會想做這件事。

3、旅遊紀念品

英文的「紀念品（Souvenir）」源自法語的「記得」的動詞。旅行時留下的票根、明信片、馬克杯、印有當地地名的T恤，還有特地扛回來的當地藝術家的作品，尤其是心裡知道不會再去的遠方，這些紀念品都代表著當時的回憶。

紀念品很重要，但多數的東西隨著時間流逝，變得稀鬆平常，更何況有時候，那些紀念品並不符合你家現在的風格，而且「記住，你家就是你家，你家並不是博物館。」整理師薩爾特曼（Lauren Saltman）對《家庭與庭園》雜誌說。

旅行已經變成你人生體驗的一部分，處理掉不再喜歡的紀念品，並不會抹去旅行的記憶。

4、禮物

丟禮物真的很難，因為我們的內心已經內建：「丟掉禮物是不可以的」。

提醒自己，禮物是表達送禮的人的情意，一旦禮物已經送出，收到的人感受到情意，禮物的意義就已經達成了。

現在禮物就屬於你，你有絕對的自主權，把喜歡的留著，不喜歡的送給其他喜歡的人，更是把大愛傳播出去，你絕對不是忘恩負義的人。

5、漂亮的東西

有時候總是對漂亮的東西沒有抵抗力，但這並不代表具有一點藝術成分、手作或有設計感的東西，都應該放在你家占空間。

十年前買的手繪明信片，你現在已經沒有感覺；或當時被手作人理念感動所買的皮雕一直放在抽屜；或去花東旅行海邊撿的石頭，這些其實只是好看一點的雜物而已。

如果還能讓你悸動，帶來靈魂的安慰與滿足，它們應該被好好擦拭，放在家裡醒目的地方好好展示與欣賞，其他的應該讓它們離開。

6、個人成就

大學時和同組伙伴熬好幾個夜才做成的精彩報告；第一次參加路跑得到的獎牌；公司獎勵的「最佳員工」獎牌……，這些高光瞬間令人難忘，我們的一生好像一直累積這些東西。

附加在這些物品上的情感和記憶，讓我們很難脫手。告訴自己，路上還有更多花兒在等著你，未來還有更多的高光時刻，讓你閃亮的是現在努力的自己，而不是過去的那些物品。

7、買的時候很貴的東西

那台攪拌機看廣告時覺得很實用，但買回來後沒用幾次；那套穿去參加閨密婚禮的洋裝，當時可是咬著牙買的；保健食品真是不便宜，但常常忘了吃，還塞在食物櫃。

每次整理時，看到這些昂貴的雜物，總下不了決心，彷彿還擁有它們，就不算浪費。

沉沒成本偏誤（sunk-cost bias）是指我們在對擁有的物品估價時，往往會高估它的價值，也因此很難擺脫它們。

更何況，錢在結帳時，就已經花出去了，如果往後不用，就已經浪費了，如果你還持續擁有，你還付出了保存、維護、清潔的成本。總之，至少你明白你家一坪值多少錢，這些東西就一直占著這些坪數，以及讓你不開心。

8、舊電子產品

對許多人而言，手機、平板、筆記型電腦如同伙伴，曾經是生活裡不可或缺的一部分，雖然你已經升級到新的手機、平板或筆電，這珍貴的物品只是在櫃子裡的角落，況且也有些電腦螢幕打開有線條或有些按鍵要死命按字才出現。

原本的資料基本上都可以轉移，捨棄它們只是有情感上的不捨，建議只保留前一個電子產品，不需每一代的手機都保留，遠古的MP3等可以心存感謝地釋出。

9、照片

傳統照片愈形珍貴，畢竟我們已經很少沖洗出紙質照片了。雖然自己並非多愁善感的人，但看到那些家族照片還是會激起溫暖、歡笑、悲傷等各種情緒。

問題是，如果不整理，照片有可能經歷受潮、褪色、蟲咬等風險，珍視的照片應該考慮數位化將它們保存下來。照片裡有人頭被切掉、模糊、重複、帶來負面感受的照片，率先處理掉。

10、孩子的東西

當你好不容易動手斷捨離，看到小孩幼稚園時畫的媽媽畫像，你融化了，斷捨離的決心無影無蹤。

「我愛我的孩子，但我要保留他的乳牙到多久？」《費城雜誌》上作家高麗特（Emily Goulet）這樣寫道。如果孩子還住在家裡，你可以請他幫忙判斷哪些真的重要，如果孩子已經離家獨立生活，就由你自己決定哪些最珍貴。

生命的意義並不在我們保留了什麼東西，而是我們如何活，珍惜你的現在、你的空間，用來實現自我，而不是用來儲藏不再需要的羈絆。

