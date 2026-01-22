禮盒大PK！宜蘭農會首推年菜禮盒「海陸包辦」

快過農曆年，不少人選擇直接買年菜禮盒，不用一樣一樣買菜，就能吃到搭配好的年菜組合。（圖／東森新聞）





快過農曆年，不少人選擇直接買年菜禮盒，不用一樣一樣買菜，就能吃到搭配好的年菜組合。宜蘭農會今年第一次推出年菜禮盒，除了推海陸組合，還有早鳥優惠，被笑稱是拚盡了全力，要跟漁會出的年菜禮盒大PK。

鴨賞切成丁大火快炒，加入三星蔥、彩椒、白蒜，不只拚味蕾，力求色香味都要俱全。一道道美食端上桌，海陸大餐通通能吃到，光是用看的就讓人口水直流。為了迎接即將到來的農曆年，宜蘭縣農會第一次推出年菜禮盒，也是宜蘭農會的一大突破。民眾徐小姐：「吃起來脆脆的，還有鴨賞的香氣，整體吃起來就是非常爽口。」

用了許多在地美食，除了美味拚特色，似乎也是拚第一，不少人拿農會出的年菜禮盒跟漁會出的大PK。軟絲下鍋兩面煎，刷上醬料後送入嘴，一口咬下讓人直呼過癮，2026宜蘭蘇澳漁會，年菜禮盒主打澎湃海鮮。

兩者共通點都是用料實在，但對比菜色，漁會主推要一次吃到鱸魚、白鯧、白蝦、鬼頭刀、飛魚卵香腸等超鮮海味。而農會的年菜禮盒分得清楚，有海鮮的天冰組，還多了使用三星蔥、宜蘭土雞等等的天菜組，但小孩子才做選擇，也有兩兩成雙的組合，讓你海陸通通能吃到。

而價格部分，漁會禮盒讓你2680吃到9種海鮮。農會新禮盒還推早鳥價，天菜組不用1000元，天冰組2000元，海陸組合3000有找。宜蘭縣農會總幹事李長珊：「希望我們所有消費者，能夠簡單、輕鬆又經濟實惠地整理好年菜禮盒的準備。」

宜蘭農會卯足全力，推菜色、推優惠，要大家吃得過癮，用超鮮美食過好年。

