禮盒推薦！open it.聯名Kurt Wu、青鳥旅行限定口味亮相

（圖／品牌提供）

即將迎接年末送禮旺季，各家業者紛紛推出創意禮盒，瑪德蓮專門品牌open it.以聖誕聯名企劃「Sugar Formula甜蜜公式」掀起一波可愛又帶點幽默的節慶甜點風潮；而知名灌餡蛋捲品牌青鳥旅行則以「春光躍影 Spring’s Light in Motion」打造2026年馬年限定禮盒，以質感設計與創新風味迎接新春。

以創新口感與風味設計聞名的open it.，今年首度攜手插畫藝術家Kurt Wu推出「Sugar Formula甜蜜公式」聖誕聯名禮盒，將他筆下極具辨識度的「厭世愛心」化作甜點與包裝主角，用最直白的符號說出每個人心中對甜蜜的渴望。

（圖／品牌提供）

今年聖誕推出三款限定點心，包含以巧克力甘納許與奶油乳酪堆疊出典雅香氣的「紅絲絨瑪德蓮」、以愛心造型呈現酥脆外殼、可以吃到草莓顆粒的「草莓雲朵夾心」、以嘉麗寶70%黑巧克力、法芙娜可可粉與比利時牛奶巧克力調和出層次濃郁苦甜滋味的「黑巧雲朵夾心」。

整體包裝以「實驗室」為概念，象徵藝術與實驗精神的交會。聯名禮盒內更附上Kurt Wu特別設計的愛心點心盤，用極簡筆觸描繪節慶的柔暖與俏皮。

（圖／品牌提供）

另外，青鳥旅行以「春光躍影 Spring’s Light in Motion」揭開2026春節篇章。禮盒意象源自春光初現、萬物甦醒，以象徵幸福與希望的鈴蘭花與象徵馬年報喜的白馬為視覺主軸，呈現春回大地、生機湧現的美好寓意。

（圖／品牌提供）

今年品牌邀請影后楊謹華詮釋這款年度限定蛋捲禮盒，她以優雅氣質細膩呈現青鳥旅行「美感、誠意、祝福」的品牌精神。禮盒包裝藉由柔和光影、花海意象與馬年圖騰，打造充滿節慶新意的送禮體驗，讓每一份禮盒都成為溫度與心意的象徵。

春節限定風味也同步亮相，「榛果可可蛋捲」 以濃郁榛果醬搭配苦甜巧克力、杏仁與穀物顆粒，香氣層次飽滿、尾韻豐富；而「夾餡牛軋派」則以手工牛軋夾心搭配蔓越莓與巧克力外層，酥脆清爽、不黏牙，是甜度與口感的完美平衡。

