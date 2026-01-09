禮薩·巴列維：伊朗末代國王的流亡王儲

[AFP]

伊朗末代沙阿（Shah；國王）之子、流亡海外的雷薩·巴列維（Reza Pahlavi）號召國內民眾星期四（1月8日）發起一場更大規模的抗議行動，此前伊朗各地已爆發新一波示威潮。

這位在1979年伊斯蘭革命中被推翻的沙阿之長子在社交媒體上表示，近期的動員「前所未見」，並稱他收到消息指「政權深感恐懼，並再度試圖切斷網絡」以阻止抗議。

那麼，這位再次尋求在伊朗未來中扮演角色的前王儲，究竟是個怎樣的人？

雷薩·巴列維自出生起便被培養為伊朗孔雀王座的繼承人。1979年伊斯蘭革命席捲父親的王朝時，他正在美國接受戰鬥機飛行員訓練。

他遠在海外目睹父王穆罕默德·雷薩·巴列維（Mohammad Reza Shah Pahlavi）輾轉尋求避難無果，最終在埃及因癌症逝世。曾幾何時，這位末代伊朗國王獲得西方盟友支持。

政權的突然垮台使年輕的王儲與家人瞬間失去國籍，只能依靠流亡中的王室支持者和同情者度日。

此後數十年間，悲劇多次降臨這個家庭。他的妹妹與弟弟先後自殺，使他成為王朝的象徵性領袖，縱然許多人認為這個王朝已被歷史寫下句號。

如今，65歲的雷薩·巴列維再次尋求參與塑造伊朗的未來。

在美國哥倫比亞特區華盛頓近郊一處安靜社區的家中，支持者形容他低調而平易近人——常與妻子雅絲敏（Yasmine Pahlavi）一起造訪當地咖啡館，身邊鮮見保鑣。

2022年，有路人詢問他是否視自己為伊朗抗議運動的領袖時，他與雅絲敏據報齊聲回答：「改變必須來自內部。」

轉捩點出現

然而近年來，雷薩·巴列維的語氣愈加強硬。2025年以色列空襲造成多名伊朗高階將領身亡後，他在巴黎舉行記者會表示，若伊斯蘭共和國垮台，他準備協助領導一個過渡政府。

此後，他公布了100天的臨時政府計劃。

巴列維堅稱，他如今的信心來自流亡歲月的教訓，以及他所稱父親「未竟的使命」。

他在巴黎對記者說：「這不是要復辟，而是要為所有伊朗人確保一個民主的未來。」

生於王族

雷薩·巴列維1960年10月生於德黑蘭，是沙阿在前兩段婚姻未能誕下男性繼承人後唯一的兒子。他自小生活優渥，由私人教師教育，自幼接受各種訓練，為保衛王朝作準備。

他17歲時被送往美國德州接受戰鬥機飛行訓練。但在他返國服役之前，革命已推翻其父統治。

此後，雷薩·巴列維一直居住在美國。他攻讀政治學，娶了律師兼伊朗裔美國人雅絲敏，共育有三名女兒：努爾（Noor）、伊曼（Iman）和法拉（Farah）。

充滿爭議的遺產

流亡中的雷薩·巴列維依然是君主主義者的強力象徵。在許多人的記憶中，巴列維王朝是快速現代化及與西方關係緊密的時代；有人回憶那是一段伴隨審查制度與令人畏懼的秘密警察「薩瓦克」（Savak）的年代，該機構以鎮壓異議與侵犯人權聞名。

多年來，他在伊朗國內的支持度一直起伏不定。1980年，他在開羅舉行象徵性的登基大典，自稱沙阿。儘管此舉實際影響有限，但部分反對者認為，這削弱了他今日所主張的民主改革信息。

他曾多次嘗試組建反對派聯盟，包括在2013年成立「伊朗自由選舉國家委員會」，但大多因內部意見不合或無法在伊朗境內擴大影響而受挫。

與部分流亡反對派不同，巴列維始終拒絕暴力，並與武裝組織如「伊朗人民聖戰者組織」（Mojahedin-e Khalq, MEK）保持距離。

他一再呼籲和平轉型，並透過全民公投來決定伊朗未來的政治制度。

海外爭議

近年來，雷薩·巴勒維重新受到關注。2017年的反政府抗議中，再度出現「雷薩沙阿（Reza Shah），願你的靈魂得享安息」的呼聲——這是對他祖父的致意。

2022年馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）在警察拘留期間死亡，引爆全國示威，使他再次成為媒體焦點。

他試圖團結伊朗四分五裂的反對派，引起國際社會審慎關注，但最終未能保持動能。批評者指出，他在海外度過40年後，仍未建立起一個穩固的組織或獨立的媒體平台。

2023年的一次以色列訪問使輿論再次分裂。雷薩·巴列維出席猶太人大屠殺紀念活動，並會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。部分伊朗人視之為務實外交，另一些人則認為這會疏遠伊朗的阿拉伯與穆斯林盟友。

近期以色列對伊朗境內的空襲後，他面臨更多尖銳質疑。

在接受BBC主持人勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）專訪時，雷薩·巴列維被問到是否支持可能威脅平民生命的以色列打擊行動。

他強調普通伊朗人並非目標，並表示「任何削弱政權的行動」都會受到許多伊朗人的歡迎——此番言論引發激烈爭論。

未知的未來

時至今日，雷薩·巴列維自稱並非等待復辟的國王，而是希望成為民族和解的象徵。

他表示，希望協助伊朗邁向自由選舉、法治以及女性平權——至於恢復君主制或建立共和體制，應交由全國公投決定。

支持者認為，他是唯一具有知名度且長期倡導和平改革的反對派人物。批評者則指出，他過度依賴海外支持，並質疑歷經數十年政治動盪的伊朗民眾是否願意信任任何流亡領袖。

在伊朗政治空間封閉、缺乏可信民調的情況下，他的真實支持度更難以衡量。

部分伊朗人仍敬重他的姓氏；另一些人則擔心，即便披上民主外衣，仍可能是以一位未經選舉的領袖取代另一位。

他父親的遺體仍葬於開羅，王室支持者期望有朝一日能象徵性地遷回伊朗。

至於流亡王儲是否能見證那一天——或見證一個自由的伊朗誕生——仍是這個仍在努力化解歷史創傷的國家眾多未解之謎之一。