禮薩·巴列維：伊朗末代國王的流亡王儲
伊朗末代沙阿（Shah；國王）之子、流亡海外的雷薩·巴列維（Reza Pahlavi）號召國內民眾星期四（1月8日）發起一場更大規模的抗議行動，此前伊朗各地已爆發新一波示威潮。
這位在1979年伊斯蘭革命中被推翻的沙阿之長子在社交媒體上表示，近期的動員「前所未見」，並稱他收到消息指「政權深感恐懼，並再度試圖切斷網絡」以阻止抗議。
那麼，這位再次尋求在伊朗未來中扮演角色的前王儲，究竟是個怎樣的人？
雷薩·巴列維自出生起便被培養為伊朗孔雀王座的繼承人。1979年伊斯蘭革命席捲父親的王朝時，他正在美國接受戰鬥機飛行員訓練。
他遠在海外目睹父王穆罕默德·雷薩·巴列維（Mohammad Reza Shah Pahlavi）輾轉尋求避難無果，最終在埃及因癌症逝世。曾幾何時，這位末代伊朗國王獲得西方盟友支持。
政權的突然垮台使年輕的王儲與家人瞬間失去國籍，只能依靠流亡中的王室支持者和同情者度日。
此後數十年間，悲劇多次降臨這個家庭。他的妹妹與弟弟先後自殺，使他成為王朝的象徵性領袖，縱然許多人認為這個王朝已被歷史寫下句號。
如今，65歲的雷薩·巴列維再次尋求參與塑造伊朗的未來。
在美國哥倫比亞特區華盛頓近郊一處安靜社區的家中，支持者形容他低調而平易近人——常與妻子雅絲敏（Yasmine Pahlavi）一起造訪當地咖啡館，身邊鮮見保鑣。
2022年，有路人詢問他是否視自己為伊朗抗議運動的領袖時，他與雅絲敏據報齊聲回答：「改變必須來自內部。」
轉捩點出現
然而近年來，雷薩·巴列維的語氣愈加強硬。2025年以色列空襲造成多名伊朗高階將領身亡後，他在巴黎舉行記者會表示，若伊斯蘭共和國垮台，他準備協助領導一個過渡政府。
此後，他公布了100天的臨時政府計劃。
巴列維堅稱，他如今的信心來自流亡歲月的教訓，以及他所稱父親「未竟的使命」。
他在巴黎對記者說：「這不是要復辟，而是要為所有伊朗人確保一個民主的未來。」
生於王族
雷薩·巴列維1960年10月生於德黑蘭，是沙阿在前兩段婚姻未能誕下男性繼承人後唯一的兒子。他自小生活優渥，由私人教師教育，自幼接受各種訓練，為保衛王朝作準備。
他17歲時被送往美國德州接受戰鬥機飛行訓練。但在他返國服役之前，革命已推翻其父統治。
此後，雷薩·巴列維一直居住在美國。他攻讀政治學，娶了律師兼伊朗裔美國人雅絲敏，共育有三名女兒：努爾（Noor）、伊曼（Iman）和法拉（Farah）。
充滿爭議的遺產
流亡中的雷薩·巴列維依然是君主主義者的強力象徵。在許多人的記憶中，巴列維王朝是快速現代化及與西方關係緊密的時代；有人回憶那是一段伴隨審查制度與令人畏懼的秘密警察「薩瓦克」（Savak）的年代，該機構以鎮壓異議與侵犯人權聞名。
多年來，他在伊朗國內的支持度一直起伏不定。1980年，他在開羅舉行象徵性的登基大典，自稱沙阿。儘管此舉實際影響有限，但部分反對者認為，這削弱了他今日所主張的民主改革信息。
他曾多次嘗試組建反對派聯盟，包括在2013年成立「伊朗自由選舉國家委員會」，但大多因內部意見不合或無法在伊朗境內擴大影響而受挫。
與部分流亡反對派不同，巴列維始終拒絕暴力，並與武裝組織如「伊朗人民聖戰者組織」（Mojahedin-e Khalq, MEK）保持距離。
他一再呼籲和平轉型，並透過全民公投來決定伊朗未來的政治制度。
海外爭議
近年來，雷薩·巴勒維重新受到關注。2017年的反政府抗議中，再度出現「雷薩沙阿（Reza Shah），願你的靈魂得享安息」的呼聲——這是對他祖父的致意。
2022年馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）在警察拘留期間死亡，引爆全國示威，使他再次成為媒體焦點。
他試圖團結伊朗四分五裂的反對派，引起國際社會審慎關注，但最終未能保持動能。批評者指出，他在海外度過40年後，仍未建立起一個穩固的組織或獨立的媒體平台。
2023年的一次以色列訪問使輿論再次分裂。雷薩·巴列維出席猶太人大屠殺紀念活動，並會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。部分伊朗人視之為務實外交，另一些人則認為這會疏遠伊朗的阿拉伯與穆斯林盟友。
近期以色列對伊朗境內的空襲後，他面臨更多尖銳質疑。
在接受BBC主持人勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）專訪時，雷薩·巴列維被問到是否支持可能威脅平民生命的以色列打擊行動。
他強調普通伊朗人並非目標，並表示「任何削弱政權的行動」都會受到許多伊朗人的歡迎——此番言論引發激烈爭論。
未知的未來
時至今日，雷薩·巴列維自稱並非等待復辟的國王，而是希望成為民族和解的象徵。
他表示，希望協助伊朗邁向自由選舉、法治以及女性平權——至於恢復君主制或建立共和體制，應交由全國公投決定。
支持者認為，他是唯一具有知名度且長期倡導和平改革的反對派人物。批評者則指出，他過度依賴海外支持，並質疑歷經數十年政治動盪的伊朗民眾是否願意信任任何流亡領袖。
在伊朗政治空間封閉、缺乏可信民調的情況下，他的真實支持度更難以衡量。
部分伊朗人仍敬重他的姓氏；另一些人則擔心，即便披上民主外衣，仍可能是以一位未經選舉的領袖取代另一位。
他父親的遺體仍葬於開羅，王室支持者期望有朝一日能象徵性地遷回伊朗。
至於流亡王儲是否能見證那一天——或見證一個自由的伊朗誕生——仍是這個仍在努力化解歷史創傷的國家眾多未解之謎之一。
其他人也在看
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 26
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 52
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 3 小時前 ・ 7
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 138
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前 ・ 1
韓國隊地獄賽程！地獄級「晚接早」先戰日本！不到12小時後再遇台灣隊
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日在日本東京巨蛋開打，同組別的日本、韓國、台灣隊亞洲三國棒球強權加上澳洲和捷克，要爭搶只有2個名額的晉級門票！賽程方面，地主日本隊擁有優勢都是晚場，而台灣、韓國都有「晚接午」賽程，其中又以韓國賽程最「硬」，晚場打晚日本後日午場再對台灣，堪稱是「地獄級」安排。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 11
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 69
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 29
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
【新股賺紅包1】年終紅包10萬自己賺！10檔新股3大股市名師最看好長廣、大東電
2026年一開春，新股抽籤（IPO申購）市場熱度升溫，年初已有約10檔新股陸續開放申購，吸引不少投資人搶進「自己賺年終紅包」。《Yahoo股市》專訪三大股市名師，選出心目中最佳新股黑馬，比對重疊標的發現，長廣（7795）、大東電（1623）最獲分析師青睞，其中長廣預估抽中1張上看13.7萬元，原因也同步出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 37
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 448
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 80