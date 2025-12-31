禮讓救護車卻撞成一團 女騎士減速...後車竟直接撞上

高市苓雅區2機車因禮讓救護車通行釀追撞事故。讀者提供

高雄市苓雅區昨（30）日晚間發生一起交通事故，兩名女子在騎乘機車途中，因聽到救護車警笛聲主動減速禮讓，卻因未保持安全距離發生追撞事故。雙方僅受輕微擦傷，且均無酒駕情事。

苓雅分局指出，昨（30日）晚間21時28分接獲報案，指稱中華四路與興中二路口發生車禍，經警方派員趕赴現場了解，事故當事人為38歲的謝姓女子與40歲的鄭姓女子。

警方表示，當時兩女騎士各自騎乘機車沿中華四路南往北方向同向行駛，行經中華、興中路口時，因聽到前方救護車警笛聲，兩人皆展現公德心主動減速，不料謝女疑因反應不及直接從後方撞上鄭女，導致雙方連人帶車倒地，造成身體多處輕微擦挫傷，所幸傷勢輕微，兩人現場處理後均表示不需送醫，經警方實施酒測，雙方酒測值均為零。

警方調閱周遭監視器影像佐證，初步研判事故主因為後方的謝女「未保持安全距離」所致，詳細的肇事責任歸屬仍需移請交通大隊進行最終的分析與研判。

苓雅分局提醒駕駛人，聞救護車聲響應保持冷靜、適時減速避讓，但同時也需隨時留意與前車的距離，保持高度警覺。



