禮讓救護車竟遭惡逼飆粗話 台中「運兵車」囂張行徑曝全網怒炸

一名駕駛左轉為禮讓救護車（左圖）通行先停等，竟遭後方黑色廂型車（右圖）猛按喇叭，並在併行時飆粗話。（翻攝自爆料公社）

台中市北區月前發生一起行車糾紛，一名駕駛在路口準備左轉，因為禮讓救護車而停等，豈料遭後方不耐煩的黑色廂型車猛按喇叭，甚至在併行時，對方還飆罵粗話嗆聲。影片在網路曝光，引發熱議，原Po不滿表示，「禮讓救護車也有錯？」網友則批評，「8+9開車的素質，他哪管你禮讓什麼」、「運兵車一點也不意外」。

一名網友昨（7日）在「爆料公社」分享行車紀錄器影片，並發文表示，「禮讓救護車也有錯？」根據畫面顯示，駕駛於1月31日行經台中市北區進化北路，打算要左轉崇德路一段，雖然左轉燈亮起，但有救護車通過路口，駕駛遂先行停讓。

豈料，後方黑色廂型車疑不耐久候，猛按喇叭催促，駕駛等救護車通過後才左轉，後方廂型車竟逼近且併行再按喇叭，駕駛也按喇叭，並搖下車窗喊「救護車你沒看到嗎？」對方竟爆粗口嗆「叭三X」。

影片曝光後，引發熱議，網友紛紛撻伐廂型車蠻橫的行為，「每天光看底層低能兒開車上路就飽了」、「運兵車一點也不意外」、「台中很多違規駕駛都很嗆跟霸道」、「又有錢賺了，真好」、「文明人不用計較太多」、「與認知低的人講理只是在消耗自己能量，遇到這種直接無視就好」、「8+9開車的素質，他哪管你禮讓什麼」。

