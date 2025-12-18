禮讓救護車還得收罰單！高市首創AI影像過濾 避免舉發擾民

高雄市運用AI辨識禮讓救護車而違規的車輛，不再舉發擾民。 圖：高市警方提供

[Newtalk新聞] 當聽到救護車鳴笛聲，駕駛往往第一時間向兩側避讓方便救護車通過，但避讓過程中經常會因壓線、闖紅燈等遭科技執法開單，迫使車主曠日廢時提申訴，高雄市警局今（18）日宣布，導入 AI 智慧影像辨識過濾機制，主動辨識因避讓救護車所衍生的違規，降低民怨。

高市警局統計 113 年及 114 年至今，民眾因配合避讓救護車而遭科技執法告發後提出申訴案件分別為 23 件、13件，雖經查證後，均已撤銷罰單，但善意避讓救護車，卻仍需費時申訴處理，造成民眾時間與心力上的負擔。

針對避讓救護車違規情況，高市警局選定左營區大中一路與鼎中路口，以及苓雅區中正一路與輔仁路口兩處科技執法設備，作為示範路口，透過 AI 系統即時分析影像特徵與交通動態，主動辨識因避讓救護車所衍生的違規。

警方指出，這項機制透過科技執法設備結合 AI 系統，從源頭減少不必要的開罰與申訴案件，有效降低民怨與社會成本。高市警局交通警察大隊提醒，民眾聽到救護車警示聲響時，應即時配合避讓，共同維護救命通道順暢。

