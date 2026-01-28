禮讓消防員過馬路遭後方車追撞 女遭抱怨急剎害撞

南投縣 / 綜合報導

一名女駕駛，開車從南投民族路，準備在路口左轉時，遇到一名消防員，突然從路旁走上斑馬線，女駕駛於是緊急煞車，禮讓消防員通過，沒想到後方車子，就這麼直接撞上女駕駛的車子，女駕駛說，後方的駕駛下車後，還不斷抱怨，都是她緊急煞車才會發生追撞，要女駕駛自己負責修車費用，讓她相當無奈。

綠燈亮起，女駕駛開車，在路口準備左轉，剛好斑馬線上，一名男子準備過馬路，女駕駛踩煞車，禮讓對方，下一秒，後方一輛白色轎車，直接從後方撞上來。

車上行車紀錄器，晃了好大一下，車禍就發生在南投消防局前面，當時一名剛報到的消防人員，急忙要過馬路，女駕駛禮讓行人，沒想到後方白色轎車，卻因為沒有保持安全距離撞上。

賴姓女駕駛VS.後方駕駛說：「可以過你不要過，有行人。」女駕駛不滿，後方駕駛下車後，不斷抱怨她為什麼要緊急煞車，害他撞上，甚至還不願賠償，她修車的費用。

賴姓女駕駛說：「口氣滿兇的，就是他撞到的時候，第一時間就跟我講說，為什麼我可以過，我不過，我有跟他說我是在禮讓行人，他就一直跟我講說，不嚴重，自己負責。」女駕駛認為，禮讓行人過馬路是對的事，只是車子被撞到都是刮痕，已經很心疼了，還要被追撞的駕駛責怪，甚至不願賠償相當無奈，後續也將交由警方，釐清相關肇事及賠償責任。

