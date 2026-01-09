禮讓直行車結果紅燈...科技執法會罰嗎？ 警方解釋：不算
為了保障行人的權益，現在越來越多馬路路口都會設置科技執法鏡頭，最近有民眾就好奇，如果在禮讓最外側車道直行車期間燈號突然轉紅，算不算是闖紅燈的一種？對此，台中市交通警察大隊也出面替大家解惑。
（示意圖／Pixabay）
科技執法取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛等等，未依號誌、標線行駛，處以600元以上、1800元以下罰鍰；闖紅燈可處1800元至5400元以下罰鍰；值得一提的是，其中還有幾處會加碼抓汽、機車未禮讓行人，可處1200元以上到6000元以下罰鍰。
不過有民眾就好奇，如果在穿越停止線後為了禮讓最外側車道的機車而停下，接著燈號突然由綠轉紅，這樣算不算是闖紅燈？對此，台中市交通警察大隊解惑，由於闖紅燈的定義為「車輛面對紅燈亮起後，仍超越停止線至銜接路段，含左轉、直行、迴轉及右轉」，所以若車輛在紅燈亮前已超越停止線，為了禮讓其他車輛而無法在時間內通過，不能認定為闖紅燈，將透過審核機制不予舉發。
