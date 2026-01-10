禮讓直行車「轉彎到一半變紅燈」科技執法會罰？警曝「這關鍵」直接免罰

社會中心／台中報導

有民眾疑慮，禮讓直行車但轉彎到一半變紅燈，科技執法會罰嗎？（示意圖）

為了洗刷行人地獄惡名，全台路口廣設科技執法。近期有駕駛疑惑，若開車右轉時為禮讓直行機車，導致車輛在「綠燈越線、紅燈時仍卡在路中」，是否會被判定闖紅燈？台中市交通警察大隊對此釋疑，闖紅燈是針對「紅燈亮起後才越線」的車輛。若因禮讓而無法即時通過，經由後端人工審核確認後，將不予舉發，民眾無須恐慌。

隨著維護行人與行車安全的意識抬頭，越來越多路口設置「科技執法」鏡頭，針對闖紅燈、跨越雙白線及未禮讓行人等違規行為進行24小時取締。台中市交通警察大隊指出，依據法規，未依號誌或標線行駛可處600元至1800元罰鍰；闖紅燈則處1800元至5400元罰鍰；若涉及未禮讓行人，罰金更高達1200元至6000元。

然而，嚴格的執法也引發部分駕駛人的焦慮。近期有民眾反映，由於台灣道路設計常使機車行駛於最外側車道，當汽車準備右轉時，必須先停下禮讓右後方直行的機車群先行。這種情況下，駕駛常面臨「綠燈時車頭已越過停止線」，卻因等待機車通過，導致號誌轉為紅燈時，車身仍卡在路口中央的尷尬處境，擔心因此被科技執法鏡頭判定為「闖紅燈」而吃上罰單。

針對民眾的疑慮，警方特別出面解釋執法標準。警方強調，「闖紅燈」的定義是指「車輛面對紅燈亮起後，車身才超越停止線進入路口」。如果在紅燈亮起前（綠燈或黃燈時），車輛就已經越過停止線進入路口，卻因為禮讓直行機車或行人導致無法在規定時間內完成轉彎，這屬於「被動滯留」，並非惡意闖紅燈。

警方進一步說明，科技執法系統雖然會自動偵測拍攝，但後端均設有「人工審核機制」。承辦警員在審視違規照片時，若確認車輛是為了禮讓直行車或行人而導致滯留路口，將認定不構成闖紅燈行為，這類案件最終都不會予以舉發。警方呼籲駕駛人應優先注意路況與禮讓，不必為了搶快過彎而忽略安全。

