禮讓蔣萬安？被問是否派人選台北市長 黃國昌：政黨協議將提現任者優先

記者詹宜庭／台北報導

柯文哲與黃國昌下午出席「2026松信夥伴見面會」，會前接受媒體聯訪。（圖／翻攝畫面）

民眾黨創黨主席柯文哲過去擔任兩屆台北市長，2022年由時任副市長黃珊珊接續參選，並以「母雞帶小雞」的方式，成功在台北市拿下4席市議員，不過，2026選舉民眾黨在台北市尚未提出人選。對此，柯文哲表示，這部分要詢問黃國昌是否已有相關的戰略規劃；而黃國昌則回應，未來在政黨協議的第一條中，民眾黨將提出「現任者優先」的建議。若國民黨也同意這項原則，那麼包括基隆市長、台北市長、桃園市長在內的現任者，都必須遵守這樣的協議。

柯文哲與黃國昌下午出席「2026松信夥伴見面會」，會前接受媒體聯訪。有媒體問及「目前民眾黨沒有推出台北市長候選人，會不會擔心現有議員增減情況？」柯文哲表示，這次已是保守提名，6個選區每區只提名1人，目的是集中力量輔選，應該只要個人努力，就有機會當選。針對輔選規劃，柯文哲指出，民眾黨不是生產能夠生產的東西，而是應該生產大家真正需要的東西，所以到時候應該會倒過來運作，由候選人表達需要什麼資源，黨中央就去配合，這樣的做法比較符合實際選戰的需求。

媒體追問「台北市算是你的本命區，民眾黨沒有要派人選台北市長嗎？」柯文哲回應，這部分要問黃國昌是否有相關的戰略規劃。黃國昌則表示，這將牽涉到與國民黨之間的合作，等到雙方共同政見提出後，若有共同的理想、願景與目標，就會簽署政黨協議。

黃國昌進一步說明，政黨協議的第一條，民眾黨將提出「現任者優先」的建議。若國民黨也同意這項原則，那麼包括基隆市長、台北市長、桃園市長在內的現任者，都必須遵守這樣的協議。但他也強調，政黨協議的具體內容仍需由兩黨坐下來討論，這不是任何個人可以單方面決定的。

