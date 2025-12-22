禮讓謝龍介 陳以信退出國民黨台南市長初選

2026年國民黨台南市長初選，原本由身兼黨部主委的立委謝龍介與前立委陳以信兩人競爭，不料陳以信今（22）下午在中央黨部1樓媒體中心召開記者會，正式宣布退選，喊會協助謝龍介贏得勝選。

陳以信。(圖/中天新聞)

陳以信下午召開記者會發表3點聲明，第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。第二、主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。第三、參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到。他所提出40項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，他願意提供龍介兄考慮採納。

廣告 廣告

延伸閱讀

劉世芳糟了！ 新黨赴北檢告發陸配村長解職案涉瀆職

余家昶阻更大傷亡擬入祀忠烈祠 劉世芳：蔣萬安提議非常好

北車無差別攻擊震驚社會 劉世芳：請花時間看完小橘書