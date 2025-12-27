禮讓高虹安引黨內質疑 鄭麗文：提名機制採「現任優先」原則

國民黨主席鄭麗文表示，地方選舉提名上遵循「現任優先」原則，藍白合作亦建立在公平、公開及高度互信的基礎之上。（圖／方萬民攝）

國民黨副主席李乾龍、副秘書長李哲華日前指出，國民黨將禮讓新竹市長高虹安爭取連任。不過，此一決策引發部分黨內人士不滿，質疑未經初選或內參民調即逕行禮讓，欠缺正當性。對此，國民黨主席鄭麗文今（27）日回應表示，藍白之間存在默契，只要符合施政良好、成績卓著、受到民眾高度支持，就會採取「現任優先」，這個原則當然也適用在新竹市。

針對藍營高層定調禮讓高虹安爭取2026年連任，並將新竹市視為藍白合作示範區，前立委陳學聖批評，相關決策未針對藍白兩黨有意角逐提名的人選進行初選或內參民調作為參考，質疑決策過程欠缺正當性，恐引發黨內反彈，並為後續藍白合作埋下爭議。

對此，鄭麗文提及首次藍白會談時，也特別感謝民眾黨主席黃國昌曾公開表態，無論最後人選是否為自己，都會全力輔選，顯示藍白雙方在推動政黨輪替、2028年下架民進黨的目標上，已有高度一致的政治認知，合作始終建立在高度互信與誠意之上。

她指出，高虹安當時因官司因素，為避免造成民眾黨困擾而作出相應處理，而藍白之間其實早有默契；國民黨在各縣市一向遵循「現任優先」原則，只要縣市長施政良好、成績卓著並獲得選民高度支持，皆一體適用。她也舉例，台南、高雄、屏東等艱困選區的提名，同樣依既定原則與協調機制推進，強調有多人表達參選意願是好事，但關鍵仍在遵守提名機制與時程，並重申目前藍白之間的溝通、互動與合作都相當順利，外界無須過度擔心。

