禮讓高虹安藍營不推人 鄭麗文：新竹市也適用「現任優先」

國民黨副主席、秘書長李乾龍26日表示，2026年新竹市長選戰確定禮讓現任市長高虹安，國民黨不推派候選人，但黨內卻出現雜音。國民黨主席鄭麗文今天（27日）表示，只要施政良好、成績卓著，受到市民高度的支持，我們就是現任優先，這個原則當然也適用在新竹市，會用這樣的原則繼續推進。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文表示，一切都還是按照我們一直跟大家所宣布的原則以及時程，順利推進當中，不管是國民黨或者是民眾黨，大家都各自推出最強而有力，且有意願為大家服務的人選，每個人都竭盡所能，讓自己成為最強的人選，但最後我們一定是透過公平、公開的機制產生一組人選，新北市從頭到尾一直都是這樣。

廣告 廣告

鄭麗文說，在第一次藍白會的時候，也非常感謝黃國昌主席，他公開的表示，最後產生的人選不管是誰，如果不是他，也一定全力的輔選，沒有任何的疑問。大家都有非常一致的政治認知，必須要政黨輪替，2028年下架民進黨，台灣才會有活路，大家到目前為止，都是高度的互信，也有誠意推動藍白的合作。

新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

對於新竹市的選情，鄭麗文指出，大家也都知道藍白之間其實是有默契的，包括新竹市在內所有現任的縣市長，譬如說基隆、台北、桃園、苗栗、南投，還有新竹市、連江等地現任的縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民高度的支持，我們就會現任優先，那這個原則當然也適用在新竹市，我們會用這樣的一個原則繼續推進。

鄭麗文說，我們上個禮拜所提名的台南、高雄、屏東三個艱困選區，也符合我們所公布的提名原則，長期耕耘，上次選舉獲得一定的得票率，大家也都知道，台南市也有陳以信委員有意要來挑戰，但最後我們根據黨內的協調機制，也就是內參的民調君子之爭，確定徵召謝龍介參選市長，陳以信也表示全力支持。

國民黨副主席兼祕書長李乾龍。（圖／中天新聞）

這個過程當中，很多人表達的意願都是好事，但我們還是會遵守提名的機制，一一的按照既定的時程來推進，所以謝謝大家，請大家不要擔心，到目前為止，藍白的溝通、互動、合作都非常暢通、非常順利。

延伸閱讀

賴瑞隆兒校園衝突大逆轉！網狠酸：民進黨重新定義霸凌

賴瑞隆與女童家長達成共識 Cheap直呼：湯圓搓得太難看

賴瑞隆喊兒涉「校園衝突」非霸凌 謝寒冰：這是什麼騷操作？