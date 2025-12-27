禮讓高虹安黨內有雜音 鄭麗文：藍白合「現任優先」適用在新竹市等7縣市
記者周志豪／台北報導
迎戰2026縣市長選舉，藍白在新竹市、新北市、嘉義市與宜蘭縣合作格局確定，新竹市也確定將禮讓現任市長高虹安，引發有意參選的黨前發言人何志勇不滿。國民黨主席鄭麗文今重申，「現任優先」這個原則當然適用在新竹市。
鄭麗文指出，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、新竹市、連江縣等有藍白現任縣市長城市，所有「現任」縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度的支持，就會「現任優先」。
至於高虹安目前的無黨籍問題，鄭麗文表示，當時是因官司問題，高為了避免造成對民眾黨的困擾才退黨，大家也都知道，藍白之間其實是有默契的。
至於其他合作縣市，鄭麗文說，不管是國民黨或民眾黨，大家都各自推出最強而有利，而且有意願為大家服務的人選，每個人都竭盡所能讓自己成為那個最強、選民最支持的人選，最後一定是透過公平公開的機制來產生一組人。
鄭麗文舉例，像新北市從頭到尾一直都是這樣，在第一次藍白會時，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌也公開表示，最後產生的人選若不是他，也一定全力的輔選，沒有任何疑問。
鄭麗文表示，藍白有非常高度一致的政治認知，必須要政黨輪替，2028年下架民進黨，台灣才會有活路，大家到目前為止都是高度的互信跟誠意，在推動藍白的合作，一切都按照公布的原則與時程順利推進當中。
鄭麗文說，黨內協調再初選、再藍白，希望明年3月前完成，在這個過程，有很多人表達意願是好事，但是我們還是會遵守提名的機制，一一的按照既定的時程來推進。到目前為止藍白的溝通、互動、合作都非常的暢通與順利。
為溝通未來政策，鄭麗文下週起將逐一約談黨籍區域立委。鄭今受訪表示，與區域立委會面沒有任何談話限制，愛談什麼都可以，當然就是了解各方政治問題，包括在國會的、在地方經營、對大選的很多的看法等。
鄭麗文舉例，之前已跟黨籍不分區立委便當會，也是全方位交流，包含前兩天大家所看到的藍白共推的「台灣未來帳戶」，也在跟不分區委員餐會中跟大家廣泛交換意見，所以這次也是例行的，希望持續與黨籍立委交流。
