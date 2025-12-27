禮讓高虹安？何志勇提退選新竹市長條件 鄭麗文打臉：現任優先原則不變

記者詹宜庭／台北報導

國民黨在新竹市長部分確定禮讓無黨籍現任新竹市長高虹安，但有意爭取提名的國民黨前發言人何志勇則說，若民眾黨要承諾2028總統大選禮讓國民黨，他就立刻退選。對此，國民黨主席鄭麗文今（27日）表示，現任的縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度的支持，就會優先，過程中有很多人表達意願都是好事，但是還是會遵守提名的機制，先黨內協調出人選，然後再藍白協調，時間點則落在明年3月左右。

鄭麗文指出，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、新竹縣、新竹市、連江縣等現任的縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度的支持，就會優先。國民黨上個禮拜所提名的台南、高雄、屏東三個艱困選區，符合國民黨所公佈的提名原則，長期在那邊耕耘，上次的得票率在一定的比率之上。大家也都知道，台南市也有陳以信委員表示有意要來挑戰，但最後也根據黨內的協調機制，確定徵召謝龍介參選市長。

鄭麗文表示，過程中有很多人表達意願都是好事，但是還是會遵守提名的機制，按照既定的時程來推進，所以請大家不要擔心，到目前為止藍白的溝通、互動、合作都非常的暢通與順利。至於藍白協調時程會在何時？鄭麗文回應，還先是黨內協調出人選，然後再藍白協調，時間落在明年3月左右。

對於下週將啟動與區域藍委一對一會談，鄭麗文進一步透露，自己是立委出身，立法委員非常非常的辛苦，分秒在備戰的狀態。過去這一年多，國民黨團也真的是戰功彪炳，除了感謝他們之外，當然也跟區域立委一一的會面，沒有任何談話的限制，想談什麼都可以，因為畢竟她跟大家都是戰友了。當然就是了解各方的政治問題，包括大家在國會，在地方的經營、對大選的看法等等的，希望立委跟黨中央都可以有密切、暢通的交流。

