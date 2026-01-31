禮貌嗎？韓國瑜贈春聯被祝福「馬上長頭髮」 笑回：這跟佳芬姐生娃一樣難



立法院長韓國瑜今天（31日）在立院門口發送「馬上幸福」限量春聯，他前幾天也預告這是今年唯一現場見面會，即便天空下著雨，仍有許多「韓粉」排隊索取。其中一名粉絲舉著「祝福韓院長馬上長頭髮」，韓國瑜打趣回，「這跟佳芬姐生一個娃一樣難」。

韓國瑜今天下午在立法院親自發放春聯，大約有千餘人排隊等候，排第一個的民眾受訪說自己凌晨3點就來排隊，雖然很累卻十分開心。另外，現場還有韓粉高舉「祝福韓院長馬上長頭髮」，讓其他人看了笑個不停。

韓國瑜發放限量春聯。（王侑聖攝）

韓國瑜發放春聯前，特地感謝秘書長周萬來，笑說「開會吵啊鬧啊，如何制定遊戲規則、如何有有效表決，都有一套規則，而周萬來是全台灣最會開會的」，現場民眾熱烈鼓掌。

韓國瑜也提到，金蛇年國內外紛紛擾擾，期待馬年大家平安，能夠感受到幸福，所以選了「馬上幸福」4個字，他也透露自己最喜歡的春聯對句是「向陽門第春常在，積善人家慶有餘」，象徵中華文化的敦厚良善，也希望大家保持善良，開心度過馬年。（責任編輯：殷偵維）

民眾排隊領春聯。（王侑聖攝）



