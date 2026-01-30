禮金6600被嫌少！嘻小瓜拍片嗆聲...典Lu回應了

娛樂中心／吳宜庭報導



藝人嘻小瓜日前受邀出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於文華東方酒店舉辦的婚宴，並包上6600元紅包祝賀，原本取其「六六大順」的吉利寓意，未料紅包金額曝光後，卻遭部分網友狠酸是「應該是全場包最少的藝人吧！」。面對外界質疑聲浪，嘻小瓜於昨（29）日拍片親自回應，直言難以接受無端攻擊，也公開自己事後的處理方式。









禮金6600被嫌少！嘻小瓜赴Lulu婚禮遭酸「包最少」火大反嗆...典Lu回應了

嘻小瓜火大反擊，反嗆：「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」（圖／翻攝自IG ＠kuakua_0629）

嘻小瓜日前分享婚宴影片，記錄好友的幸福時刻，影片觀看數更逼近300萬，未料留言區卻意外失焦，遭部分網友質疑包6600元紅包過於寒酸。對此，嘻小瓜昨（29）日親上火線反擊，直言：「洗勒hello？」，他在影片中解釋，自己在出席婚宴前曾上網查詢單人赴宴的紅包行情，多落在3600元，因此才選擇6600元作為祝福金額，並反嗆：「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」。他也坦言自己並非外界想像中的高收入藝人，只是演藝圈的「打工仔」，並非不懂禮數或刻意省錢。為避免造成新人困擾，他事後已主動私訊Lulu，「因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，所以昨天發的那個搞笑影片，有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再補包」，並強調自己態度真誠。

影片曝光後再度引發討論，網友紛紛留言：「回他們：你們包6w6也是收不到喜帖啦」、「我站你這邊」、「心意最重要」、「可能太羨慕能收到喜帖的你」、「這種人真的很無聊」。不過也有網友質疑新人未即時出面緩頰。對此，嘻小瓜趕緊澄清，表示新人其實已有回覆，只是自己顧慮對方感受，才沒有公開私訊內容，「他們真的不在意費用，只是很開心大家來參與」。隨後，陳漢典的哥哥也親自留言力挺，感謝嘻小瓜到場祝福，「很感謝你來，很開心看到你。影片真的好笑，哈哈哈。」

原文出處：禮金6600被嫌少！嘻小瓜赴Lulu婚禮遭酸「包最少」火大反嗆...典Lu回應了

