禽流感不敢吃蛋？譚敦慈點名「2種蛋」別碰，廚房這步驟最關鍵

台中近日爆出養雞場隱匿禽流感事件，掀起一波「蛋品恐慌」。根據《三立新聞網》報導，甚至有民眾已吃下疑似有問題的雞蛋，尤其不少人平時偏好半熟太陽蛋、溏心蛋或水煮蛋，更加擔心「這樣吃會不會有風險？」一時間，有人乾脆暫停買蛋，也有人望著冰箱裡的存貨猶豫不決。其實，雞蛋本身不是元凶，真正需要警惕的，是來源不明與處理方式不當。吃到禽流感雞蛋安全嗎？關鍵在於「處理過程」

不少民眾最擔心的是：「現在吃蛋，會不會吃到禽流感？」對此，農業部過去曾說明，禽流感病毒並不耐高溫，只要經過充分加熱，在70至100度C的條件下即可被完全殺死。也就是說，煮熟的雞蛋本身是安全的，真正需要注意的是料理與保存過程是否做好「生熟分離」，避免病毒經由手部、器具或環境殘留，造成交叉污染。

那麼，過去為何仍曾出現人類感染禽流感的案例？關鍵在於，禽流感主要是經由禽鳥類直接傳染給人類，而非透過熟食。衛福部長石崇良指出，衛福部目前將防疫重點放在「禽傳人」事件監測，禽流感容易隨季節性候鳥移動而傳播，民眾平時應避免接觸禽鳥類。若不慎接觸禽鳥或其糞便，務必立即以肥皂與清水徹底洗手，將感染風險降到最低。

禽流感不是吃蛋就會中，但「這2種蛋」感染細菌風險高

雖然禽流感並不會透過吃雞蛋就直接傳染，不過仍有雞蛋屬於高風險蛋品。譚敦慈就曾於臉書指出，有兩類高風險蛋品：

來路不明、無合法通路的散裝蛋

蛋殼已破裂、有滲液或明顯髒污的雞蛋

這類雞蛋在來源、保存與運送過程中，較難確認是否符合防疫與衛生規範，一旦蛋殼受損，更容易讓病菌趁機入侵。疾管署曾調查發現，與一般族群相比，一週內曾購買散裝蛋者，感染沙門氏菌的風險高出2.5倍。此外，中興大學研究也指出，未經洗選的散裝蛋中，有約8％被驗出含金黃色葡萄球菌，細菌來源可能包括雞隻糞便、蛋商雙手或環境污染，若處理不慎，就可能引發腹瀉、嘔吐、發燒等腸胃道症狀。

安全吃蛋6原則，疫情期間更要確實做到

也因此，真正需要留意的不是「吃不吃蛋」，而是「吃了什麼蛋」。譚敦慈整理出「安全吃蛋」的六大原則，提醒民眾務必確實做到：

1. 選購有產銷履歷的洗選蛋，或由合法通路販售的雞蛋。

2. 接觸生蛋後一定要洗手，避免病菌殘留。

3. 蛋殼有裂痕、破洞或滲液的雞蛋應直接丟棄，不要食用。

4. 生熟食分開處理，裝過生蛋的容器與碗盤要徹底清洗。

5. 雞蛋一定要完全煮熟，確保蛋白、蛋黃皆凝固。

6. 避免食用生蛋或含生蛋製品，如生蛋拌飯、未全熟蛋液。

針對近期事件，地方政府已全面清查養禽場與蛋品流向，問題蛋品也已下架與封存。譚敦慈強調，只要選對來源、正確處理並充分加熱，雞蛋仍是安全且優質的蛋白質來源，民眾無須因恐慌而全面拒吃。



