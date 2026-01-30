禽流感今年累計7起！ 石崇良：防疫重點在「禽傳人風險的監測」

全台禽流感疫情持續升溫，今年截至目前為止已經累積7處確診案場，其中位於台中豐原的豐康蛋雞場疑似有延遲通報的情況。農政單位針對發生禽流感的雞場均採取撲殺措施，相關雞場的雞蛋產品也已全數下架處理。衛福部長石崇良30日表示，禽流感病毒經由物品傳染給人類的機率相當低，雞蛋只要經過充分加熱處理，幾乎不會產生感染風險，民眾無須過度擔憂食品安全問題。他強調，目前防疫工作的核心重點在於監測禽傳人的風險。

全台禽流感疫情持續升溫，今年截至目前為止已經累積7處確診案場，其中位於台中豐原的豐康蛋雞場疑似有延遲通報的情況。（圖／台中市政府）

石崇良在出席「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式時受訪指出，防疫措施主要聚焦在人畜共通疾病的監測工作。他提醒，在候鳥活動頻繁的季節期間，民眾應該減少與禽鳥的接觸機會，並且避免靠近養雞場，以降低禽傳人的風險。

行政院目前正積極推動「國家防疫一體聯合行動計畫(One Health)」，這是世界衛生組織長期以來不斷提醒各國重視的重要防疫方向。石崇良說明，新興傳染病的出現往往與氣候變遷、物種遷移等整體生態環境的變化息息相關，疾病必須在環境中找到生存空間才能持續傳播。

石崇良強調，動物健康與環境變化都可能影響疾病的演變趨勢，因此防疫工作必須整合農業部、環境部等跨部會的力量，共同執行環境監測、動物傳染病防治以及風險評估等工作，才能建構完整的防疫網絡。

