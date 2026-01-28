禽流感來了怎麼辦？ 農業部解答：雞肉、雞蛋這樣吃仍安全

台中一處蛋雞場出現禽流感疫情，約1700隻蛋雞接連死亡。（示意圖，非當事養雞場，取自Pexels）

台中市豐原區一處蛋雞場近日出現異常死亡情形，約1700隻蛋雞接連死亡，經台中市農業局採樣送驗後，今（28）日確認感染高病原性禽流感。消息曝光後，不少民眾開始擔心，現在還能不能安心吃雞肉、雞蛋？對此，農業部與各地動保單位一致強調，只要「煮熟吃」，禽肉與蛋品仍屬安全，民眾無須過度恐慌。

農業局說明，該蛋雞場確診後，已依規定啟動撲殺與清場作業，防止疫情擴散，同時因業者未主動通報，除不予補償外，將依《動物傳染病防治條例》開罰，最高可處100萬元罰鍰。相關單位也同步加強周邊禽場監測，避免疫情外溢。

禽流感來了 雞肉雞蛋還能吃嗎？

台北市動保處指出，禽流感病毒對高溫非常敏感，只要禽肉加熱至攝氏70度以上，就能有效讓病毒失去活性。依世界衛生組織建議，食用全熟的雞肉、鴨肉與蛋類，基本上不會有感染風險。至於雞蛋，建議料理前先清洗蛋殼，避免蛋殼上糞便造成污染，並避免食用生蛋或未熟蛋製品。

農業部也補充，目前國內曾流行的H5N2、H5N3、H5N8等禽流感亞型，並無證據顯示會感染人類。禽流感主要影響鳥類，跨物種感染人類的情況相當罕見。

市面上的雞肉有把關嗎？

農業部表示，依現行法規，養禽場須取得獸醫師開立的健康證明，禽類才能送進屠宰場，屠宰前後皆有屠檢獸醫師嚴格把關，一旦發現異常，禽肉會立即封存送驗，確保不會流入市場。

專家也提醒，禽流感病毒在環境中不穩定，容易被清潔劑、高溫與乾燥破壞。民眾落實生熟食分開、器具清潔、勤洗手等基本衛生習慣，就能大幅降低風險。

