禽流感來了能吃雞肉、雞蛋嗎？ 農業部、動保處這樣說

【記者黃泓哲／台北報導】台中市豐原區一處蛋雞場近日傳出異常狀況，場內約1700隻蛋雞接連死亡。台中市農業局接獲通報後，已在昨天派員到場採集病禽樣本送驗，並在今天（28日）確認感染高病原性禽流感病毒。農業局表示，後續將依規定執行撲殺與清場作業，防止疫情擴散。同時也指出，該業者並未主動通報疫情，除不予補償撲殺損失外，還將依《動物傳染病防治條例》開罰，最高可處100萬元罰鍰。

消息曝光後，不少民眾擔心是否會吃到有問題的雞肉或蛋品。對此，台北市動保處說明，只要禽肉與蛋品完全煮熟，基本上不會感染禽流感病毒。依世界衛生組織建議，禽肉只要加熱至70°C以上，就能有效讓病毒失去活性，食用全熟的雞肉、鴨肉或蛋類，並不會有感染風險。至於蛋品，建議烹煮前先清洗蛋殼，避免蛋殼上的糞便污染，並避免食用生蛋或未熟蛋製品。

廣告 廣告

農業部也強調，禽流感病毒對高溫非常敏感，只要雞肉、鵝肉等食材完全煮熟，就能徹底殺死病毒；同時也提醒，料理過程中要特別注意生熟食分開，避免交叉污染。禽流感主要影響鳥類，雖然在特定情況下可能跨物種，但目前國內曾流行的H5N2、H5N3、H5N8等亞型，並沒有證據顯示會感染人類。

農業部補充，依照現行法規，養禽場須取得獸醫師開立的健康證明，禽類才能送進屠宰場，屠宰前後也都會由屠檢獸醫師把關。一旦發現異常，相關禽肉會立即封存送驗，確保不會流入市面。專家也提醒，禽流感病毒在環境中並不穩定，容易被清潔劑、高溫或乾燥破壞，只要落實煮熟食物、勤洗手、清潔器具，民眾不必過度恐慌。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

Hit Fm年度百首單曲票選出爐 《Kpop 獵魔女團》神曲擠下CORTIS、JENNIE奪冠

草莓控必收！台北喜來登「莓好時節」外帶內用甜點夢幻登場

獨家直擊｜大S羽化成仙將滿1年！紀念雕像等待揭幕 黑白意象藏具俊曄深情（壹蘋10點強打）

