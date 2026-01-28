禽流感入侵豐原蛋雞場「7千隻雞急撲殺」 業者私自掩埋恐罰百萬

台中豐原區蛋雞場爆發H5N1禽流感，市府成立前進指揮所進行撲殺與消毒作業。（圖／台中市政府提供）

台中市豐原區一處蛋雞場驚傳高病原性禽流感（H5N1）疫情。該場飼養約7000隻蛋雞，日前陸續出現雞隻異常暴斃，死亡數量達1700隻，經台中市農業局採樣送驗後確認呈現陽性反應。台中市長盧秀燕今（28）日證實確診結果，並宣布全場蛋雞將全面撲殺，流出蛋品也同步下架銷毀。不過該業者在未通報情況下疑似擅自撲殺或掩埋部分死亡雞隻，遭台中市府認定違反《動物傳染病防治條例》，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

台中豐原區蛋雞場爆發H5N1禽流感，市府成立前進指揮所進行撲殺與消毒作業。（圖／台中市政府提供）

這處位在豐原區的蛋雞場爆發H5N1高病原性禽流感，該場近日已有1700隻雞異常暴斃，卻未依規定通報，甚至疑似私自掩埋，遭市府認定隱匿疫情。對此，市長盧秀燕今早證實，農業局檢驗該場樣本結果為禽流感陽性，市府已緊急成立前進指揮所應變，除全面撲殺雞隻外，也啟動蛋品流向追蹤與下架作業。

廣告 廣告

盧秀燕強調，此次疫情顯示防疫通報制度的重要性，未來將加強監管與教育，全力防堵疫情擴散，同時依法追究隱匿不報業者之責。另外，農業部防檢署副署長傅學理說明，該案確診為H5N1高病原性禽流感，傳出業者已私自撲殺與掩埋部分雞隻。

按照《動物傳染病防治條例》規定，未通報與擅自處理死亡禽隻均屬違法，最高可罰新台幣100萬元，且撲殺補償將不予發放，業者還可能被追究後續疫情擴散責任。台中市農業局指出，案場7000隻蛋雞將全數撲殺，並啟動市內171處養雞場全面清查，防堵病毒擴散。

除此之外，衛生局也同步介入，發現該場雞蛋多透過網購販售，目前已列管下架，呼籲民眾若不確定蛋品來源，只要煮熟食用即可降低風險。此外，市府也對案場5名員工與參與撲殺作業人員啟動為期7天的健康監測，以預防禽傳人風險。防檢署提醒，每年1至2月為禽流感高發期，與候鳥遷徙活動密切相關，業者應主動通報、配合檢疫，避免防疫破口。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

Toyz服刑中傳喜訊！爆獄中與「篠崎泫登記結婚」成台灣女婿

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑