禽流感再添一例！台中蛋雞場逾千隻雞暴斃 業者疑隱匿最高可罰百萬

冬天是禽流感好發季節，位在台中市豐原區的「豐康牧場」，傳出雞隻異常死亡。台中市農業局昨（27）日前往稽查，確定現場雞隻健康狀況，目前約1700隻死亡，立即採樣送中央單位檢驗。稍早台中市長盧秀燕證實，該蛋雞場檢驗結果為禽流感陽性，將撲殺案場所有雞隻。

台中雞場確診禽流感 業者疑隱匿將開罰

該蛋雞場附近有住戶發現，業者頻繁打包整袋雞屍，雞蛋卻仍正常出貨，憂心疫情擴散才向市府檢舉，並在網路上揭發此事。經過調查，該場共飼養約7000隻雞，近期累計死亡約1700多隻。

台中市農業局獲報後隨即前往調查，經採樣送檢確定為禽流感，台中市府也成立指揮所，將撲殺案場所有雞隻、對案場進行消毒、人車管制，也將追蹤、下架、銷毀流出的雞蛋。盧秀燕也要求相關局處全面訪查台中171個養雞場。

農業局也針對業者隱匿疫情，涉違反《動物傳染病防治法》將處以5萬至100萬元罰鍰。業者發出聲明，坦承確實發現部分雞隻健康狀況異常，強調目前相關雞隻與產品尚在檢驗階段，並未流入市場販售。為求慎重，針對已購買到該批次產品的顧客，將全面辦理退費，試圖挽回商譽。

「豐康牧場」傳出雞隻異常死亡，經檢驗確定為禽流感陽性。（圖／翻攝豐康牧場FB）

正值禽流感好發季節 今年已有6起案例

台南市日前也傳出一起禽流感的確診案例，台南市動保處指出，15日接獲後壁區一家蛋中雞業者主動通報異常死亡，經採樣送驗後確診為H5N1亞型高病原性禽流感，並於19日完成撲殺逾1萬隻蛋雞，同時擴大周邊禽場監測與環境消毒作業。

農業部防檢署說明，目前正值候鳥北返季節，加上日夜溫差大，環境中仍存在禽流感病毒威脅。自今年起全台已發生6起確定為禽流感的案例，呼籲養禽業者務必加強防疫措施，落實消毒作業，如發現雞隻異常死亡或產蛋率下降，應立即通報，切勿隱匿疫情。

天冷蛋量減 蛋價連3週上漲

市場方面，本週蛋價每台斤調漲3元，為1月中旬以來連續第3週上漲。根據台北蛋商公會最新報價，批發價由每台斤44元調升至47元，產地價也調高至37.5元。主要因為天冷導致產量下降，再加上近期中南部產區出現禽流感疫情，導致產量減少，再加上年節將至，民眾開始提前備貨，導致需求量也增加。

不過根據農業部最新資料，國內產蛋母雞約3746萬隻，每日雞蛋產量約12萬5千箱，仍略高於平均需求12萬箱，整體供應尚可滿足市場需求。