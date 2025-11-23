禽流感又變種！全球首例H5N5奪命 疾管署曝台灣風險

【記者黃泓哲／台北報導】美國華盛頓州日前出現全球首例H5N5禽流感感染人類死亡病例，引發國際關注。疾管署今(11/23)表示，死亡個案為一名居住在華州的高齡民眾，原本就患有慢性疾病，於11月初因病住院，並在11月21日不幸過世。當局在其住家後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，研判最可能的感染來源就是家禽或遭野鳥污染的飼養空間。美國CDC評估，這起個案不會提高一般民眾的健康風險，目前沒有任何人傳人的跡象。

廣告 廣告

疾管署說明，H5N5屬於新型A型流感病毒，過去僅出現在動物間，一旦跳到人類身上，就被統稱為「新型A型流感」。台灣今年4月已將華盛頓州列為旅遊疫情第一級（注意），此次雖出現死亡病例，但因未出現人傳人，加上接觸者檢測皆為陰性，目前不調整旅遊疫情建議，風險仍屬低度。疾管署表示，將持續監測國際疫情並依科學證據調整後續措施。

相關新聞：全球首例人染H5N5亡 石崇良：無人傳人風險「出國勿接觸禽鳥」

台灣目前尚無任何新型A型流感人類病例。自2014年將其列為第五類法定傳染病以來，國內僅4例零星個案且無後續傳播。今年農業部監測到72件禽類感染陽性，相關858人次接觸者的389份血清檢體也都呈陰性。疾管署強調，國內動物與人類監測均正常運作，尚無新增人類感染風險。

疾管署提醒，世界衛生組織（WHO）指出，近年新型A型流感病例大多來自「直接接觸禽畜或受污染環境」，並無持續人傳人證據。為避免感染，民眾務必落實「5要6不」，包含肉蛋要煮熟、勤洗手、不生食禽鳥蛋、不接觸禽畜等。疾管署呼籲，面對新型禽流感變異，避免與禽畜接觸始終是最重要的防線。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜小牛柯昱安今偕漂亮主播女友 赴戶政所登記結婚

獨家｜畢書盡父遭二度通緝！空殼公司假開3.6億發票 主嫌卻死無對證

獨家投訴｜酷澎免費會員制大陷阱？取消訂閱仍扣款 民眾怒批詐騙、盜刷！

