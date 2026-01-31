禽流感威脅升溫 新北動保處加強查核嚴防病毒跨境入侵

248260131a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

隨著氣溫驟降進入禽流感好發季節，加上鄰國日、韓疫情頻傳，新北市政府動物保護防疫處全面拉響防疫警報。為防堵病毒隨候鳥跨境傳播，動保處近日針對轄內禽場、集籠場及屠宰場加強防疫查核，並突擊檢查重點場所，確保圍網設施滴水不漏，守護市民食安。

動保處表示，位於三峽山區的養雞場是北部規模最大的紅羽土雞供應源，因品質優異，近年獲選為雞精供應場。動保處對此類重點場所查核毫不鬆懈，除每月不定期採樣篩檢，更嚴格要求禽舍圍網網目必須符合規格，徹底隔絕野鳥進入。飼主表示，在動保處長期的生物安全輔導與物資支援下，雞場始終保持禽流感「零檢出」紀錄，讓消費者買得安心。

248260131a02

根據最新監測數據，我國候鳥遷徙路徑上游國家日本及韓國已爆發約300起案例；而台灣南部如高雄、台南沿海也已於野鳥排遺及黑面琵鷺身上檢出高病原性禽流感。面對嚴峻情勢，新北動保處自114年10月至115年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次。

動保處強調，防疫作業採取主動監測與輔導並行，若經查獲圍網網目不符合規定者將予以罰款處分。目前已擴大禽場環境採樣與熱區清潔消毒，並輔導轄內養禽戶落實生物安全與自衛防疫措施，以期防疫做到滴水不漏。

動保處呼籲，民眾應遵從「5要6不」原則：「5要」包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂勤洗手、發現禽鳥異常死亡要主動通報、要均衡飲食增加抵抗力、養禽業者要配合各項防疫措施；「6不」則是不要餵食野鳥、不接觸捕捉禽鳥、不購買來源不明蛋品、不隨意丟棄病死禽、不野放寵物鳥、不要將家禽與野鳥混養，如果民眾出現發燒等呼吸道症狀應戴口罩儘速就醫，避免進入家禽宰殺處所或活禽市場，並保持住家環境清潔，共同守護本市禽肉衛生與安全。

照片來源：新北市政府動保處提供

