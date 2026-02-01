禽流感威脅升溫！新北動保處查雞場圍網 防病毒跨境入侵

隨著氣溫驟降進入禽流感好發季節，加上鄰國日、韓疫情頻傳，新北市政府動物保護防疫處全面拉響防疫警報。為防堵病毒隨候鳥跨境傳播，動保處近日針對轄內禽場、集籠場及屠宰場加強防疫查核，並突擊檢查三峽「弘道養雞場」等重點場所。

動保處查核農戶圍網破損部分。（圖／新北動保處提供）

位於三峽山區的「弘道養雞場」是北部規模最大的紅羽土雞供應源，因品質優異，近年獲選為雞精供應場。動保處對此類重點場所查核毫不鬆懈，除每月不定期採樣篩檢，更嚴格要求禽舍圍網網目必須符合規格，徹底隔絕野鳥進入。飼主黃正治表示，在動保處長期的生物安全輔導與物資支援下，雞場始終保持禽流感「零檢出」紀錄，讓消費者買得安心。

動保處派消毒車至新北禽屠宰場消毒。（圖／新北動保處提供）

根據最新監測數據，我國候鳥遷徙路徑上游國家日本及韓國已爆發約300起案例；而台灣南部如高雄、台南沿海也已於野鳥排遺及黑面琵鷺身上檢出高病原性禽流感。面對嚴峻情勢，新北動保處自114年10月至115年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次，若經查獲圍網網目不符合規定予以罰款處分，並擴大禽場主動監測、環境採樣、禽流感熱區場域清潔消毒，輔導轄內養禽戶生物安全與自衛防疫措施。

動保處會同防檢署查核台北市集籠場清洗消毒。（圖／新北動保處提供）

新北市動保處表示，民眾不要購買來源不明的禽鳥及蛋品，遵從「五要六不」原則，禽肉及蛋需熟食，隨時注意勤洗手，雙手避免任意碰觸眼、鼻、口等黏膜，非必要或無防護下，避免到家禽宰殺處所、養禽場及活禽市場等，平時應保持住家環境清潔，避免與不明來源的禽鳥接觸，要落實咳嗽禮節，打噴嚏或咳嗽時遮掩口鼻，若有發燒等呼吸道症狀應戴口罩並儘速就醫。

