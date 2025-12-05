禽流感害死荷蘭家貓 西班牙野豬驗出非洲豬瘟
雙重動物疫病危機正悄悄從歐洲接近人類。禽流感(H5N1)疫情在中歐北歐升級，病毒甚至已擴散至荷蘭家貓和南極象海豹等哺乳動物群體；專家警告，一旦禽流感病毒從跨物種傳染，突變成有人傳人能力，就可能引發比新冠疫情更致命的大流行。同時，歐洲最大豬肉生產國西班牙也確認，9隻野豬感染非州豬瘟。西班牙豬肉產業年產值超過80億歐元，這是自1994年以來首度的疫情復燃，西國軍警聯手圍堵，就怕感染養殖豬隻，讓西班牙的豬肉出口市場全面停擺。
西班牙軍事應急部隊中校 努涅茲：「我們的主力工作是日間尋找動物遺體，在符合生物安全衛生條件下提取遺骸，將動物樣本送去分析。」
西班牙巴塞隆納北方的小城，聖佩爾佩圖阿德莫古達(SANTA PERPETUA DE MOGODA)，週二變成非洲豬瘟疫區。曾經滿街亂跑的野豬，證實有9隻感染非洲豬瘟，7隻已死亡。軍警出動20輛車、無人機、搜尋犬來尋找病亡的野豬遺體，同時封鎖科爾塞羅拉公園(Collserola)山脈周邊道路。因為遊客和其他活體動物，都可能讓病毒向外擴散。
塞維利亞獸醫協會主席 桑切斯阿貝蘭尼茲：「非洲豬瘟會給養豬業巨大經濟衝擊。」
歐盟專門處理疫情的獸醫工作小組，也已抵達巴塞隆納協助。當地39個農場，目前還未檢出陽性病例。西班牙豬肉年出口額超過35億歐元，是歐盟最大豬肉生產國，自1994年那次疫情後，未再有養殖豬隻感染非洲豬瘟。西班牙豬肉不僅在歐盟內銷往法國與義大利，還外銷至英國、中國與日本，是全球第二大豬肉生產國。目前中國已暫時停止進口西班牙豬肉。
西班牙當地居民：「(非洲豬瘟)會毀掉農場主與所有人，因為我們都會吃這些動物(養殖豬)。」
非洲豬瘟傳染途徑包括：人類吃剩的染病豬隻廚餘、軟蜱蟲(Soft Ticks)叮咬，與染病動物體液直接接觸；受病毒污染的物體、飼料或飲用水等。相較之下禽流感更難控制，不僅可以跨物種傳播，其中一些病毒株例如H5N1，致病率很高，更可導致90%以上的死亡率。荷蘭正面對少見的禽流感大爆發，一個月內15家家禽養殖場因禽流感，展開全面雞隻撲殺。
荷蘭家禽養殖戶 博斯：「然後我就會沒收入了，整整半年沒收入，我真希望不用想到這些事啊。」
養了65000隻蛋雞的博斯，三年前就經歷過禽流感衝擊，如今鄰近養雞場檢出禽流感，讓他感覺噩夢逼近，趕緊關閉自己的養雞場三天。罹患禽流感的雞隻99%逃不過死神召喚，但南極洲的雌性海豹也是嗎？英國南極調查局((BAS)11月中發布的研究結果是：很有可能。2022 年至 2024 年間，南喬治亞島的雌性象海豹(elephant seal)數量減少了47%。由於雌性象海豹在繁殖季節，會聚集在沙灘上生產與哺乳，雄性象海豹沒有這種行為，因此一旦禽流感從海鷗傳給雌性象海豹，在繁殖季就根本重創其族群，因為雌海豹死亡，幼海豹也難以存活。
北荷蘭省沃德村民 瑪騰絲：「是的，我兒子們都在哭，我覺得小冬現在也看不見了，牠和小夏一樣病了。」
荷蘭這位媽媽，從養羊戶買來兩隻小貓，當作孩子的耶誕禮物，但幾天後小貓們忽然開始原地打轉、發高燒，其中一隻不久就病亡，全家人都很傷心，詢問養羊戶才知道，因為母貓刁回一隻野鳥屍體，同胎8隻小貓全部死亡。
瓦賀寧根大學病毒學家 博爾德斯：「牠們(寵物)與人類更接近，造成的風險會比野生動物更高。」
這極可能是荷蘭首次出現寵物感染禽流感的病例。高致病性的禽流感病毒，例如H5N1、H7N9等，確實可能由動物傳染給人，世衛組織統計，2003年起至今全球累計病例接近千例，但可怕就在於近千例中有480例病亡。病毒專家警告：禽流感一旦突變成可以人傳人，後果不堪設想。
巴斯德研究所呼吸道病毒研究中心副主任 埃努夫：「當病毒進入人群(人傳人)的那刻，抗體尚未產生，人們就會感染，病毒更會迅速繁殖。」
會不會複製新冠疫情的惡夢？沒人敢說不會。2025年11月美國華盛頓州一位高齡民眾，因禽流感重症住院，11月21日不幸過世，他在後院飼養的雞鴨，身上檢出的是另一種禽流感病毒株H5N5，這也是H5N5病毒首次導致人類病亡。除了避免家庭寵物接觸野生動物，專家也呼籲人類減少接觸動物屍體、勤洗手、家禽肉類澈底煮熟再食用。
