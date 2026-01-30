禽流感恐再釀蛋荒 國民黨：農業部又要放任歷史重演？

台中市豐康牧場雞隻確診禽流感，29日雞隻全面撲殺；市府也公布雞蛋流向。台中市政府提供



記者周志豪／台北報導

禽流感疫情再起，台中豐康牧場隱瞞疫情，持續出售雞蛋引發恐慌。國民黨下午提醒，禽流感威脅全民食安與民生經濟，雞蛋更是必要民生物資，農業部過往已因失職釀蛋荒，4度遭監院糾正，這次要趕快動起來，防患於未然。

國民黨細數，2017年戴奧辛蛋事件，當時農委會未能查明汙染源頭、遭汙染飼料或添加物種類、汙染傳播途徑，忽視飼料管理法所要求保持飼料品質以維護國民健康目的，導致難以阻絕戴奧辛汙染物的可能來源。

國民黨表示，2017年芬普尼蛋事件，當時農委會未能掌握國內蛋雞場早有違法使用含芬普尼農藥，對農藥誤用或濫用情形管理失當，長期坐視違法，無法掌握畜牧場設置或特約獸醫師，未能發揮畜牧場衛生管理之效。

國民黨指出，2019年蛋荒、蛋價飆漲，即便前一年已有跡象，但農委會仍未及時掌握、調控，放任缺蛋及價格持續攀升半年以上，未善盡主管機關對蛋品產銷調控職責，還發生超思雞蛋案重大圖利爭議。

國民黨表示，此時全國禽流感又升溫，面對各界憂心蛋荒、蛋價飆漲，民進黨政府仍沒有明確作為，難道又要放任歷史重演？

